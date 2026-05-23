¿El más guapo del Tri?: Jesús Gallardo enamora a aficionadas checas rumbo al Mundial 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha generado expectativa por el rendimiento de la Selección Mexicana dentro de la cancha, también ha provocado reacciones entre aficionados internacionales.

En esta ocasión, Jesús Gallardo se convirtió en tema de conversación luego de que aficionadas de República Checa lo señalaran como el futbolista mexicano más atractivo durante una dinámica compartida por TUDN.

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El video, difundido en redes sociales, mostró las reacciones de varias seguidoras europeas al observar fotografías de jugadores del Tricolor, en medio del interés que existe por el próximo enfrentamiento en fase de grupos entre México y República Checa rumbo al Mundial de 2026.

Jesús Gallardo se vuelve tendencia entre aficionadas checas

(Captura de pantalla)

Durante la dinámica, aparecieron imágenes de futbolistas como Armando González, Raúl Jiménez y Santiago Giménez; sin embargo, fue Jesús Gallardo quien concentró la mayor atención de las aficionadas.

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El actual jugador del Toluca recibió varias calificaciones perfectas y comentarios positivos por parte de las jóvenes europeas, situación que rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartir el video y comentar sobre el lateral mexicano.

Gallardo llega a este momento como uno de los jugadores con mayor experiencia dentro de la Selección Mexicana, luego de disputar torneos internacionales y procesos mundialistas con el Tricolor.

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Además, mantiene actividad constante con Toluca en la Liga MX, aspecto que podría ser importante para mantenerse en la consideración de Javier Aguirre rumbo a la justa mundialista.

República Checa y México afinan detalles para el Mundial 2026

(Instagram/ @mkovar1705)

La Selección de República Checa se prepara para disputar una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 2006, lo que ha generado expectativa entre sus aficionados y medios locales.

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El conjunto europeo iniciará su preparación internacional con encuentros amistosos, incluido un partido frente a Kosovo, mientras que México continuará su calendario previo al Mundial con compromisos ante rivales internacionales.

La Copa del Mundo de 2026 marcará una edición histórica al celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, con la Selección Mexicana como uno de los anfitriones del torneo.

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