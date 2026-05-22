México

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de México

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este viernes, aquí está la previsión meteorológica para las próximas horas en Ciudad de México.

La probabilidad de lluvia para este viernes en Ciudad de México es de 67% durante el día y del 70% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, la nubosidad será del 45% en el transcurso del día y del 22% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 26 grados y un mínimo de 13 grados en esta región. Los rayos UV se espera alcanzarán un nivel de hasta 14.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Ciudad de México (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Ciudad de México (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la CDMX

Podría pensarse que debido a su situación geográfica y a su extensión, la capital mexicana tendría un clima subtropical uniforme pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

En general, el clima es cálido y templado en la CDMX y oscila en promedio entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de agua pluvial, siendo junio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran precipitaciones.

Durante el invierno, las temperaturas suelen disminuir a los cero grados en las zonas montañosas, como el Ajusco; en contraste, alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que cayó nieve en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro ascendió hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados ocurrida el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

México reporta incremento en pérdidas de viviendas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Ciudad de MéxicoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Santiago Ixcuintla

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Santiago Ixcuintla

Clima en Cancún: temperatura y probabilidad de lluvia para este 22 de mayo

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Cancún: temperatura y probabilidad de lluvia para este 22 de mayo

Clima en Mérida: temperatura y probabilidad de lluvia para este 22 de mayo

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Mérida: temperatura y probabilidad de lluvia para este 22 de mayo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Guadalajara

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Guadalajara

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Ecatepec

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Ecatepec
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Mauri”, objetivo prioritario ligado a “sindicato” criminal dedicado a despojos en Edomex

Detienen a “El Mauri”, objetivo prioritario ligado a “sindicato” criminal dedicado a despojos en Edomex

Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

Desafueran a alcaldesa de Jiquipilas y seis servidores de Ocozocoautla por extorsión agravada

Michoacán y la UIF unen fuerzas para combatir finanzas criminales

CNI se deslinda de Tlacos y de las declaraciones de pobladores que piden intervención de Trump en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

KATSEYE abre segunda fecha en México pese a críticas por precios altos

KATSEYE abre segunda fecha en México pese a críticas por precios altos

Estilista de Fátima Bosch niega haber golpeado a Miss Venezuela: “Quería hacer show”

Surge discusión entre Giovanni Laguna estilista de Fátima Bosch y Andrea del Val, antes de la agresión

Dua Lipa agradece tras el estreno de su show grabado en el Estadio GNP Seguros de CDMX: “Euforia, amor y entrega absoluta”

Revela las fechas para Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

DEPORTES

El permiso que Javier Aguirre otorgó a Memo Martínez y Erik Lira para la final Pumas vs Cruz Azul

El permiso que Javier Aguirre otorgó a Memo Martínez y Erik Lira para la final Pumas vs Cruz Azul

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: se mantiene el empate al medio tiempo en la ida de la Gran Final de Liga MX

Esta es la propuesta de la FMF para erradicar el grito homofóbico durante el Mundial 2026

Checo Pérez considera correr las 24 Horas de Nürburgring tras éxito de Verstappen

A 20 días del Mundial 2026, Calzada Flotante en Tlalpan estará lista según autoridades