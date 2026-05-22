México

Esta fue la sentencia que recibieron la ex presidenta municipal de Capulhuac, su hija y una policía por golpear a psicóloga del DIF

La Fiscalía mexiquense acreditó ante un juez la responsabilidad de las tres mujeres en la agresión ocurrida el 2 de mayo de 2025

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La sentencia fue dictada por un juez luego de que la fiscalía mexiquense presentara elementos de prueba suficientes. Crédito: FGJEM
La sentencia fue dictada por un juez luego de que la fiscalía mexiquense presentara elementos de prueba suficientes. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria contra la expresidenta municipal de Capulhuac, su hija y una policía municipal por golpear a una psicóloga del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en mayo de 2025.

Según información oficial, las tres deben cumplir su condena en prisión y no podrán reemplazarla por el pago de una multa, trabajo comunitario o arresto domiciliario.

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Detención de alcaldesa de Capulhuac, Selenne N agresión Penal Almoloya
Detención de alcaldesa de Capulhuac, Selenne N agresión Penal Almoloya (ContinuamosMX/Facebook)

La exalcaldesa Selenne Hernández Herrera recibió la condena más severa: 5 años y 5 meses de prisión, la destitución de su cargo y una multa de 12 mil 445 pesos por el delito de abuso de autoridad.

El de próximo 22 mayo de 2026 se celebrará la audiencia de explicación de sentencia.

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Hija y policía municipal también fueron sentenciadas por la agresión

Ana Lucía Ríos Cano, entonces policía municipal de Capulhuac, fue condenada a 3 años y 2 meses de prisión, la destitución de su cargo y una multa de 10 mil 182 pesos por abuso de autoridad. Su papel en la agresión impidió a la víctima defenderse.

Andrea Shantty Anzástiga Hernández, hija de la expresidenta municipal, recibió una pena de 2 años de prisión y una multa de 11 mil 314 pesos por el delito de lesiones. A diferencia de las otras dos sentenciadas, no ejercía un cargo público al momento de los hechos.

La víctima fue convocada a una reunión de trabajo antes de ser golpeada

Los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2025 en las instalaciones de la estancia infantil del DIF de Capulhuac, en el Barrio de San Miguelito. La víctima, Miriam “N”, se desempeñaba como psicóloga de la Unidad de Apoyo Psicológico del sistema municipal.

La alcaldesa convocó a la servidora pública bajo el pretexto de una reunión de trabajo con personal del DIF municipal. Una vez reunidas, Hernández Herrera y su hija la agredieron físicamente frente al resto de sus compañeros.

Según el reporte oficial, Ana Lucía Ríos Cano -policía involucrada- la sujetó de las manos para impedirle defenderse.

Capulhuac Edomex
Lesiones de la víctima, identificada como Miriam "N". Foto: Especial

Los hechos cobraron visibilidad después de que Miriam publicó un video en redes sociales donde denunció directamente a la alcaldesa, a su hija y a la policía municipal. En la grabación, responsabilizó a las tres de cualquier situación que pudiera comprometer su integridad física y pidió acción legal inmediata a las autoridades.

Del Cabildo a la detención

El 7 de mayo de 2025, el Cabildo de Capulhuac celebró una sesión extraordinaria en ausencia de Hernández Herrera. Síndicos y regidores aprobaron por mayoría solicitar al Congreso del Estado de México su destitución.

“La separación inmediata del cargo como presidenta municipal de Capulhuac 2025-2027, de la licenciada Selenne Hernández Herrera, hasta que se resuelva su situación legal”, leyó uno de los regidores previo a la votación.

Dicha solicitud fue aprobada y el 24 de junio de 2025, agentes de la Fiscalía mexiquense detuvieron a Selenne Hernández Herrera. Fuentes de seguridad indicaron a Infobae México que la edil fue puesta a disposición por delito flagrante, ya que opuso resistencia durante su detención.

Tras el proceso legal, la Fiscalía aportó ante el juez las pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de cada una en los delitos investigados. La Autoridad Judicial declaró culpables a Hernández Herrera y Ríos Cano por abuso de autoridad, y a Anzástiga Hernández por lesiones.

Actualmente el municipio de Capulhuac es encabezado por Sarita Arellano Hernández.

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