Receta fácil de quesadillas mexicanas, rellenas de hoja santa y queso fundido

Te decimos cómo prepararlas desde casa y rápido

Primer plano de quesadillas fritas infladas, partidas por la mitad con queso fundido y hoja santa, servidas en un plato de barro con guarniciones.
Quesadillas fritas infladas, partidas mostrando queso fundido y hoja santa, se presentan en un rústico plato de barro con salsa, crema y queso desmoronado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma anisado de la hoja santa y el queso fundido dentro de una masa dorada y crujiente son una combinación irresistible de la cocina del sur de México.

Las quesadillas fritas de queso con hoja santa son una delicia tradicional, perfectas para compartir en reuniones, fiestas o como antojo en cualquier momento.

La hoja santa no solo aporta sabor único, sino también propiedades digestivas y antioxidantes. Esta receta es sencilla, rendidora y admite variantes con distintos tipos de queso o masa.

Receta de quesadillas fritas de queso con hoja santa

Las quesadillas fritas de queso con hoja santa se preparan con masa de maíz nixtamalizado, rellenas de queso fresco y una hoja santa entera o picada, y se fríen hasta que la masa queda inflada y dorada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de masa de maíz nixtamalizado (puede ser Maseca preparada)
  2. 8-10 hojas de hoja santa frescas (lavadas y secas)
  3. 200 gr de queso Oaxaca, quesillo, panela o fresco (rallado o desmenuzado)
  4. Sal a gusto
  5. Aceite vegetal suficiente para freír
Una gran variedad de productos lácteos como leche en botella, quesos de diferentes formas y colores, yogures en vasos y mantequilla, sobre una mesa de madera.
Una diversa selección de productos lácteos, incluyendo botellas de leche, varios tipos de queso y recipientes de yogur, se presenta sobre una rústica mesa de madera, destacando su variedad y frescura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer quesadillas fritas de queso con hoja santa, paso a paso

  1. Preparar la masa de maíz mezclando con agua y sal hasta obtener textura suave pero firme.
  2. Tomar porciones y formar bolitas. Aplanar cada una en disco (con prensa o a mano) de unos 12 cm de diámetro.
  3. Colocar en el centro de cada disco un poco de queso y una hoja santa (entera o picada grueso).
  4. Doblar la masa sobre el relleno formando una media luna y presionar bien los bordes para sellar.
  5. Calentar abundante aceite en sartén profunda a fuego medio-alto.
  6. Freír las quesadillas de a pocas por vez, dando vuelta hasta que se inflen y estén doradas de ambos lados.
  7. Escurrir sobre papel absorbente.
  8. Servir calientes, solas o con salsa roja, verde o guacamole.

Consejos técnicos:

  • Sellá bien los bordes para evitar que se salga el queso al freír.
  • El aceite debe estar bien caliente para que la masa infle y no absorba aceite de más.
  • Podés sumar tiras de chile o cebolla morada al relleno para más sabor.
Cuáles son las propiedades curativas de la Hoja Santa (Foto: Wikipedia)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8-10 quesadillas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 21 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Lo ideal es consumir recién hechas, pero se pueden guardar en heladera hasta 2 días y recalentar en horno o sartén. No aptas para freezer.

