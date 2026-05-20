Receta fácil de quesadillas mexicanas, rellenas de hoja santa y queso fundido

El aroma anisado de la hoja santa y el queso fundido dentro de una masa dorada y crujiente son una combinación irresistible de la cocina del sur de México.
Las quesadillas fritas de queso con hoja santa son una delicia tradicional, perfectas para compartir en reuniones, fiestas o como antojo en cualquier momento.
La hoja santa no solo aporta sabor único, sino también propiedades digestivas y antioxidantes. Esta receta es sencilla, rendidora y admite variantes con distintos tipos de queso o masa.
Receta de quesadillas fritas de queso con hoja santa
Las quesadillas fritas de queso con hoja santa se preparan con masa de maíz nixtamalizado, rellenas de queso fresco y una hoja santa entera o picada, y se fríen hasta que la masa queda inflada y dorada.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de masa de maíz nixtamalizado (puede ser Maseca preparada)
- 8-10 hojas de hoja santa frescas (lavadas y secas)
- 200 gr de queso Oaxaca, quesillo, panela o fresco (rallado o desmenuzado)
- Sal a gusto
- Aceite vegetal suficiente para freír
Cómo hacer quesadillas fritas de queso con hoja santa, paso a paso
- Preparar la masa de maíz mezclando con agua y sal hasta obtener textura suave pero firme.
- Tomar porciones y formar bolitas. Aplanar cada una en disco (con prensa o a mano) de unos 12 cm de diámetro.
- Colocar en el centro de cada disco un poco de queso y una hoja santa (entera o picada grueso).
- Doblar la masa sobre el relleno formando una media luna y presionar bien los bordes para sellar.
- Calentar abundante aceite en sartén profunda a fuego medio-alto.
- Freír las quesadillas de a pocas por vez, dando vuelta hasta que se inflen y estén doradas de ambos lados.
- Escurrir sobre papel absorbente.
- Servir calientes, solas o con salsa roja, verde o guacamole.
Consejos técnicos:
- Sellá bien los bordes para evitar que se salga el queso al freír.
- El aceite debe estar bien caliente para que la masa infle y no absorba aceite de más.
- Podés sumar tiras de chile o cebolla morada al relleno para más sabor.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8-10 quesadillas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 21 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Lo ideal es consumir recién hechas, pero se pueden guardar en heladera hasta 2 días y recalentar en horno o sartén. No aptas para freezer.
