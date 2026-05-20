México

Procesan a integrante de “Los Tanzanios” por extorsionar a comerciantes en Iztapalapa

José “N” fue detenido el 15 de mayo tras irrumpir con violencia en una oficina donde la pareja de víctimas se había negado a entregar 20 mil pesos semanales al grupo delictivo

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José “N” fue detenido el 15 de mayo tras irrumpir con violencia en una oficina donde la pareja de víctimas se había negado a entregar 20 mil pesos semanales al grupo delictivo. Crédito: FGJ-CDMX
José “N” fue detenido el 15 de mayo tras irrumpir con violencia en una oficina donde la pareja de víctimas se había negado a entregar 20 mil pesos semanales al grupo delictivo. Crédito: FGJ-CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de José “N” por su probable participación en el delito de extorsión contra una pareja de comerciantes en la alcaldía Iztapalapa. El imputado fue identificado mediante trabajos de inteligencia como presunto integrante de “Los Tanzanios”, grupo delictivo activo en la zona oriente de la capital.

Trabajos de inteligencia permitieron identificar que el grupo delictivo acumuló señalamientos por delitos de alto impacto: homicidio, secuestro, extorsión y narcomenudeo en el oriente de la Ciudad de México.

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La extorsión y el esquema de pagos

De acuerdo con las investigaciones, la pareja de comerciantes entregaba 20 mil pesos semanales a presuntos integrantes del grupo para evitar agresiones contra ellos o su familia. Dichos pagos también les garantizaban continuar con sus actividades comerciales sin interferencia.

El 15 de mayo de 2026, las víctimas se negaron a entregar el dinero y se refugiaron en una oficina. José “N” y tres personas más irrumpieron con violencia en el lugar y agredieron físicamente a los comerciantes, mientras otras dos personas montaban guardia en el exterior.

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José “N” fue detenido el 15 de mayo tras irrumpir con violencia en una oficina donde la pareja de víctimas se había negado a entregar 20 mil pesos semanales al grupo delictivo. Crédito: FGJ-CDMX
José “N” fue detenido el 15 de mayo tras irrumpir con violencia en una oficina donde la pareja de víctimas se había negado a entregar 20 mil pesos semanales al grupo delictivo. Crédito: FGJ-CDMX

Tras la agresión, los comerciantes entregaron 300 mil pesos a los atacantes. Sin embargo, los agresores exigieron un pago total de 700 mil pesos.

La detención en el lugar

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) que realizaban labores en la zona advirtieron los hechos. Al notar su presencia, los probables agresores huyeron a bordo de dos camionetas.

José “N” fue la excepción: las víctimas lo retuvieron en el lugar. Los agentes de la PDI lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

La audiencia y las pruebas presentadas

El 18 de mayo, en audiencia ante la autoridad judicial, la Fiscalía CDMX presentó entrevistas, grabaciones y diligencias de reconocimiento mediante las cuales las víctimas identificaron al imputado. Ese conjunto de pruebas permitió al juez vincular a proceso a José “N” por el delito de extorsión.

José “N” fue detenido el 15 de mayo tras irrumpir con violencia en una oficina donde la pareja de víctimas se había negado a entregar 20 mil pesos semanales al grupo delictivo. Crédito: FGJ-CDMX
José “N” fue detenido el 15 de mayo tras irrumpir con violencia en una oficina donde la pareja de víctimas se había negado a entregar 20 mil pesos semanales al grupo delictivo. Crédito: FGJ-CDMX

La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva. También fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La investigación continúa

La Fiscalía CDMX anunció que proseguirá con las indagatorias para identificar y llevar ante la justicia a todas las personas vinculadas con los hechos. El objetivo declarado de la institución fue desarticular las estructuras criminales que afectan la seguridad de comerciantes y habitantes de la ciudad.

Las acciones de inteligencia apuntaron también a los otros participantes que huyeron en las camionetas. Ninguno de ellos fue detenido en el momento del operativo.

Presunción de inocencia

En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, José “N” se considera inocente en tanto una sentencia judicial no determine su responsabilidad. La Fiscalía precisó que esa condición se mantendrá durante todas las etapas del proceso.

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