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Secretaría de Seguridad de Aguascalientes da de baja a dos policías tras viralizarse video de presunta agresión

La SSPM activó sus protocolos internos y retiró de sus funciones a los elementos señalados mientras continúa la investigación administrativa

La grabación generó cuestionamientos sobre la disciplina dentro de la corporación.

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La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó la separación de dos agentes que se encontraban en activo dentro de la corporación, luego de que en redes sociales comenzara a circular un video en el que presuntamente aparecen involucrados en una agresión contra una de sus compañeras.

El material audiovisual generó atención en plataformas digitales y provocó que las autoridades municipales activaran los mecanismos internos establecidos para atender este tipo de situaciones. A partir de la difusión de las imágenes, la dependencia abrió una investigación con el objetivo de determinar qué ocurrió y deslindar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la información proporcionada por la propia SSPM, ambos elementos fueron identificados como parte de la situación expuesta en el video. La corporación señaló que, una vez que tuvo conocimiento de la grabación, puso en marcha los protocolos institucionales para revisar los hechos.

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La investigación incluyó un acercamiento entre los mandos de la corporación y los dos policías señalados en el material que se difundió en internet. Durante este procedimiento, los oficiales habrían reconocido su intervención en los acontecimientos que son analizados por las autoridades.

Policías reconocieron su participación

La corporación abrió una investigación interna luego de que circularan imágenes en las que presuntamente se observa un ataque contra una de sus integrantes. (Captura de pantalla)
La corporación abrió una investigación interna luego de que circularan imágenes en las que presuntamente se observa un ataque contra una de sus integrantes. (Captura de pantalla)

La SSPM explicó que el reconocimiento de los hechos fue tomado en cuenta dentro del procedimiento iniciado a raíz de la difusión del video.

“Como parte de los procedimientos de indagatoria, las autoridades mantuvieron un acercamiento directo con ambos oficiales involucrados, quienes reconocieron su participación en los hechos señalados”, dice el comunicado.

Ante este escenario, la institución determinó retirar de manera inmediata a ambos elementos de sus funciones. La medida fue tomada mientras continúan las investigaciones internas y tiene como propósito evitar que los involucrados interfieran con las diligencias que se encuentran en curso.

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La decisión también busca mantener el desarrollo del procedimiento bajo los principios del debido proceso, mientras las autoridades competentes reúnen los elementos necesarios para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El caso tomó relevancia debido a que las imágenes comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, donde usuarios expresaron diversas opiniones sobre la conducta de los agentes y exigieron que se esclareciera lo ocurrido.

SSPM promete transparencia en investigación

El material rápidamente se difundió en redes y provocó críticas. Las autoridades señalaron que la relación sentimental entre ambos no justifica la conducta registrada.
El material rápidamente se difundió en redes y provocó críticas. Las autoridades señalaron que la relación sentimental entre ambos no justifica la conducta registrada.

Después de anunciar la separación de los dos policías, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal también fijó su postura respecto a los valores que deben regir el comportamiento de sus integrantes.

“La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso con la disciplina, el respeto, la integridad y la conducta profesional de quienes forman parte de la corporación, así como con la transparencia ante cualquier situación que involucre a nuestros policías”, externó la corporación a través de un comunicado.

Con esta postura, la dependencia aseguró que continuará con las acciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar si existen responsabilidades adicionales.

Hasta el momento, la autoridad municipal no ha informado públicamente si existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado relacionada con estos hechos. Por ello, el procedimiento permanece en el ámbito administrativo de la corporación, a través de sus respectivas áreas de control interno.

La falta de una confirmación sobre una posible investigación ministerial mantiene abierto el caso, mientras la SSPM continúa revisando la información disponible y las circunstancias que rodearon el incidente.

Las autoridades señalaron que la relación sentimental entre ambos no justifica la conducta registrada.
Las autoridades señalaron que la relación sentimental entre ambos no justifica la conducta registrada.

Por ahora, la separación de los dos elementos constituye la principal medida anunciada por la dependencia tras la difusión del video. Será el resultado de las investigaciones el que determine si existen otras consecuencias administrativas o legales para los involucrados.

La corporación reiteró que el comportamiento de sus integrantes debe mantenerse bajo los principios de respeto, disciplina e integridad, particularmente debido a la responsabilidad que implica desempeñar funciones de seguridad pública.

El caso permanece bajo investigación y se espera que las autoridades proporcionen nueva información conforme avance el procedimiento y se determinen las responsabilidades correspondientes.

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