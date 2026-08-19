Calcinaron a familia con un niño de seis años que regresaron a Tlapa tras ser desplazados, les habían prometido seguridad

Una familia de cuatro integrantes murió tras ataque armado e incendio de su vivienda, varios familiares más, entre ellos niños y adolescentes, lograron escapar del incendio Foto: Voces del pueblo de la Montaña

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Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados, calcinados y abandonados dentro de una vivienda en Tlapa de Comonfort, Guerrero, menos de 24 horas después de que autoridades federales y estatales anunciaran un plan de seguridad para la región de La Montaña y sostuvieran que existían condiciones para el retorno de personas desplazadas.

El ataque fue reportado a las 02:45 horas de este martes en la calle Los Girasoles, en la colonia Contlalco. Vecinos alertaron al 911 por múltiples detonaciones de arma de fuego y por el incendio de una casa construida con madera y lámina galvanizada, que quedó en pérdida total.

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De acuerdo con los reportes oficiales, hombres armados irrumpieron en el inmueble, asesinaron a las víctimas y después rociaron la vivienda con gasolina para prenderle fuego. En el interior fueron hallados los cuerpos totalmente calcinados de un niño de seis años, dos mujeres y un hombre, todos originarios de Cochoapa el Grande.

Las víctimas fueron identificadas como Erlan Ortiz Ortiz, de seis años; Margarita Ortiz García, de 46; Paulina Ortiz García, de 75, y Teófilo Amado de Jesús, de 48. En una versión preliminar también fueron referidos como Erlan N, Margarita N, Paulina N y Teófilo N.

Un grupo de desplazadas lanzó un mensaje en video dirigido al presidente estadounidense, solicitando ayuda frente a la violencia armada de Los Ardillos, la falta de respuesta oficial y la crisis humanitaria que viven sus comunidades. (Mejorada con IA)

Siete sobrevivientes lograron escapar de la vivienda incendiada

Durante la agresión había otras siete personas dentro de la casa. Todas lograron salir antes de que el fuego consumiera el inmueble y no resultaron lesionadas.

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Los sobrevivientes tienen de 10 años; 11 años; dos de 13 años; de 14; de 16, y 18 años. También eran originarios de Cochoapa el Grande.

Tras la llamada de emergencia, al sitio acudieron corporaciones policiacas, autoridades ministeriales y personal del Servicio Médico Forense. La Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el múltiple homicidio y mantuvo un despliegue de seguridad en Tlapa y en la zona de La Montaña para recabar indicios.

La respuesta oficial inmediata incluyó apoyo para quienes sobrevivieron al ataque. Personal de Protección Civil estatal entregó 10 colchones y 10 cobertores a las siete personas que escaparon de la vivienda.

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Una líder indígena se dirige a una multitud de personas desplazadas en Guerrero, México, mientras sus hogares arden al fondo y figuras armadas y drones sobrevuelan la zona, simbolizando la urgente crisis humanitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato central del caso fue ese: un grupo armado entró de madrugada a una casa en la colonia Contlalco, disparó contra una familia, mató a cuatro de sus integrantes y luego incendió la vivienda. Siete personas, entre ellas seis menores de edad, salieron con vida.

El crimen ocurrió un día después del anuncio de un plan de seguridad

El asesinato ocurrió menos de 24 horas después de que la Secretaría de Gobernación informara avances en la estrategia de atención a la crisis de desplazamiento forzado en La Montaña de Guerrero. En ese informe, la titular de Segob Rosa Icela Rodríguez sostuvo que, tras tres meses de intervención federal y estatal, 264 familias desplazadas habían regresado a sus comunidades.

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Esa cifra equivalía al 84% de las 316 familias que habían abandonado sus localidades por la violencia, según explicó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Arturo Medina. El funcionario agregó que quedaban pendientes 52 retornos, aunque algunas familias ya se habrían reubicado en otras comunidades o fuera del estado, por lo que el pendiente real se reducía a 33.

Rodríguez afirmó en Chilapa que las autoridades habían fortalecido la seguridad en los entornos de las personas desplazadas y que se habían generado las condiciones necesarias para su regreso. También dijo: “Desde el primer día hemos acompañado a las personas afectadas por el desplazamiento, fortalecimos la seguridad en sus entornos y generamos las condiciones necesarias para su regreso. Mantenemos un apoyo permanente en la zona, lo que hizo posible que desde hace unos días familias de Tula y Xicotlán, en Chilapa, retornaran a sus viviendas”.

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El plan oficial fue presentado como una intervención sostenida de 19 instituciones del Gobierno federal, además de dependencias estatales, a partir del pasado 13 de mayo, luego de una instrucción presidencial para atender el desplazamiento en comunidades como Tula, Xicotlán, Mexcaltepec I, Acahuehuetlán, El Refugio, Teticic y Tecorrales.

La estrategia oficial se extendió a 19 comunidades de cuatro municipios

Las autoridades también informaron que el programa integral de atención sería ampliado porque detectaron otras 12 localidades en riesgo: Alcozacán, Atzacoaloya, Coatzingo, Huitzapula Norte, Huitzapula Sur, Lucerito, Mexcaltepec II, Nuevo Amanecer, San Jerónimo Palantla, Tlatlauquitepec, Xalpitzáhuac y Zapotitlán Tablas.

Toda esa zona se ubicaba en los municipios de Atlixtac, Olinalá, Chilapa de Álvarez y Zapotitlán Tablas. La estrategia fue definida como un Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, con aplicación en 19 comunidades de cuatro municipios.

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El gobierno también informó que 17 familias de la comunidad de Tula, en el municipio de Chilapa, ya habían retornado a sus viviendas con respaldo de autoridades federales y estatales. Para acompañar ese proceso se realizaron labores de limpieza y rehabilitación de hogares, restablecimiento de servicios básicos, recuperación de espacios de la localidad y entrega de enseres domésticos.

desplazados Guerrero archivo (Foto: Cuartoscuro)

La intervención oficial fue organizada en 13 ejes de atención: construcción de paz, seguridad, justicia, campo, medio ambiente, salud, cultura, bienestar, educación, infraestructura, conectividad, alimentación y vivienda. Medina afirmó en un mensaje en video: “La seguridad y la tranquilidad de las familias y las comunidades de la Montaña de Guerrero son una prioridad para el Gobierno de México”.

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El funcionario añadió: “No vamos a dejar solas a las comunidades. Permaneceremos en el territorio el tiempo que sea necesario para consolidar la seguridad, garantizar derechos y construir bienestar y una paz duradera”.

La crisis en La Montaña de Guerrero había estado marcada por el desplazamiento de cientos de familias indígenas nahuas de comunidades como Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán. Esas salidas ocurrieron después de ataques con drones explosivos y balaceras atribuidas al grupo criminal identificado como Los Ardillos, en medio de una disputa territorial con Los Tlacos, según lo asentado en el propio recuento oficial incorporado al anuncio del plan.

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Regresan desplazados de Guerrero. Crédito: Defensa

Ese contexto incluía el abandono de viviendas, caminatas forzadas por el territorio, personas escondidas entre la vegetación y la interrupción de actividades escolares y productivas. Bajo ese escenario, el asesinato de cuatro integrantes de una familia en Tlapa de Comonfort quedó registrado justo después de que el Gobierno de México asegurara que mantendría presencia permanente y coordinada en La Montaña y que no se habían registrado nuevos desplazamientos.

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados e incendiados dentro de su casa en Tlapa de Comonfort a las 02:45 horas de este martes.

Siete personas sobrevivieron al ataque, entre ellas seis menores de edad; Protección Civil les entregó 10 colchones y 10 cobertores.

El crimen ocurrió menos de 24 horas después del anuncio oficial de un plan de seguridad en La Montaña de Guerrero y del reporte de retorno de 264 familias desplazadas.