¿Ricardo Peralta volvería a La Casa de los Famosos en una versión All Stars? Esto dijo el creador de contenido

(Jesús Aviles/Infobae México)

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Ricardo Peralta volvió a hablar de los realities y dejó abierta la puerta a una nueva participación en La Casa de los Famosos. Durante un encuentro con la prensa, aseguró que después de mantenerse alejado de este tipo de programas durante un tiempo, actualmente ya tiene ganas de probar nuevamente la experiencia.

El también integrante de Pepe y Teo recordó que ha recibido invitaciones para distintos realities, pero durante los últimos dos años su respuesta había sido prácticamente la misma: “Ay, no, no. O sea, otra vez no, otra...”. Ahora, su postura parece haber cambiado.

“Ahora ya hasta me dan ganas de ir al All Stars”, confesó Ricardo Peralta, quien incluso bromeó con que su regreso podría estar relacionado con el interés que, según él, todavía despierta entre el público: “Ya vi que me extrañan mucho”.

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Ricardo Peralta recuerda la polémica que lo persiguió tras el reality

Ricardo Peralta será ‘despedazado con cariño’ en su show sold-out del Lunario del Auditorio Nacional: “Ya no siento nada" (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La posibilidad de volver cobra relevancia por el antecedente que dejó su participación en La Casa de los Famosos 2. Ricardo Peralta reconoció que la experiencia generó consecuencias que, según sus propias palabras, todavía aparecen cada vez que se habla de aquella temporada.

“Han pasado ya dos años y nos sigue trayendo de las greñas a mí, a La Goma, a La Chica también, a Adrián, o sea, a Mariana también”, comentó al referirse a cómo algunos episodios continúan siendo recordados por los internautas.

El creador de contenido también habló de las etiquetas que recibe en redes sociales y aseguró que hay aspectos de su personalidad que sí reconoce. “Lo que sí soy es que soy muy dramática, loca, estoy mal, soy histérica, estoy, pues estoy fuera de mí”, declaró entre risas.

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La “funada” volvió a alcanzarlo en plena final de La Más Draga

Ricardo Peralta es cancelado una vez más: comunidad LGBT le rinde homenaje y no sube a recibir el premio (La Más Draga)

El rechazo hacia Ricardo Peralta volvió a hacerse evidente recientemente durante la final de “Solo Las Más 2” de La Más Draga, celebrada el 15 de agosto de 2026 en el Auditorio BB de Ciudad de México. La producción había preparado un homenaje para Pepe y Teo por sus 15 años de trayectoria, pero el momento quedó opacado por los abucheos dirigidos principalmente hacia Ricardo Peralta y César Doroteo.

Pepe y Teo decidieron no subir al escenario para recibir el reconocimiento ante el ambiente hostil.

Ricardo Peralta reaccionó en redes sociales y dejó claro que no pretende esconderse ante este tipo de manifestaciones. La situación reavivó la conversación sobre la “funada” que recibió tras su paso por el reality y mostró que la polémica todavía forma parte de su relación con el público.

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¿Volvería a encerrarse frente a las cámaras?

Ricardo Peralta anunció su retiro temporal luego de ser abucheado durante la premier del filme 'Wicked'. (Canal 5 / YouTube)

Aunque Ricardo Peralta no confirmó una participación, sus declaraciones sí muestran una disposición distinta a la que había mantenido anteriormente. Incluso explicó por qué rechazó la posibilidad de participar en una granja: “No me gustan los olores feos. Y la temporada pasada había ratas. Y las ratas, eso sí no me gusta”.

Sobre la vida dentro de una casa de reality, aseguró que actualmente no tendría problema con ciertas reglas y mencionó incluso el espacio destinado para fumar: “Según, o sea, hasta donde yo sé, no, nada ilegal”.

Por ahora, su regreso permanece como una posibilidad y no como una confirmación. Pero Ricardo Peralta ya dejó la frase que puede alimentar las especulaciones: “Ahorita ya hasta me dan ganas de ir al All Stars”. Si finalmente acepta, tendría que reencontrarse con un público que, como él mismo reconoció, todavía recuerda su paso por el reality.

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