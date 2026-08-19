Ortorexia: el trastorno alimenticio que usuarios en redes vinculan con Yahir en LCDLFM

Para muchos es complicado seguir las indicaciones del cantante. (captura de pantalla)

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La Casa de los Famosos México suele dejar al descubierto las facetas más personales de sus participantes, las cámaras no solo captaron tensiones estratégicas o romances inesperados, sino que abrieron un acalorado debate en redes sociales sobre la salud mental y las conductas alimentarias. El centro de la discusión fue el cantante Yahir, cuyos estrictos hábitos nutricionales y devoción por el entrenamiento físico llevaron a miles de espectadores y especialistas a señalar un concepto poco comprendido por el gran público: la ortorexia.

Durante la transmisión del programa, la audiencia observó detenidamente la rutina del exintegrante de La Academia. Conocido por su atlética figura y su férrea disciplina, mantenía un control riguroso sobre cada ingrediente que consumía dentro de la casa.

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Las pláticas en torno a los gramos de proteína, la eliminación de carbohidratos refinados, la tajante negativa a ingerir alimentos procesados y la ansiedad visible cuando el presupuesto del súper no cubría sus requerimientos específicos, encendieron las alarmas en las plataformas digitales. Lo que para algunos representaba un ejemplo de perseverancia deportiva, para otros se leía como una fijación patológica alrededor de la “comida pura”.

Yahir constantemente se queja sobre la forma en la que sus compañeros racionan la comida. (Instagram/@lacasafamososmx)

¿Qué es exactamente la ortorexia nerviosa?

El término ortorexia nerviosa fue acuñado en 1997 por el médico estadounidense Steven Bratman para describir una obsesión patológica por consumir únicamente alimentos considerados saludables, limpios o biológicamente puros. A diferencia de otros trastornos de la conducta alimentaria (TCA) más conocidos, como la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa —donde la preocupación central radica en la cantidad de comida y el peso corporal—, la ortorexia se centra en la calidad de los alimentos.

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Quien padece ortorexia no busca necesariamente adelgazar, sino alcanzar un ideal de pureza nutricional. Esto desencadena la eliminación progresiva de grupos enteros de alimentos: grasas, azúcares, conservadores, lácteos, carnes o cualquier ingrediente que no cuente con una certificación orgánica o una preparación bajo normas extremadamente rígidas.

Los alimentos y su calidad son el principal objetivo de este TCA. (Magnific)

Los síntomas invisibles del “comer sano”

Identificar la ortorexia resulta un desafío complejo debido a que la sociedad contemporánea premia y celebra el estilo de vida fitness. No obstante, los expertos en psicología y nutrición advierten que la frontera entre el autocuidado y la patología se cruza cuando la alimentación domina el pensamiento diario y genera un sufrimiento emocional significativo.

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Entre las principales señales de alerta destacan:

Planificación compulsiva: Dedicar horas excesivas a pensar, calcular y preparar los platillos del día, priorizando el menú por encima de actividades profesionales o personales.

Aislamiento social: Evitar reuniones, cenas familiares o viajes por el temor a no encontrar alimentos que cumplan con sus estándares estritos de “pureza”.

Sentimiento de culpa y castigo: Experimentar altos niveles de ansiedad, vergüenza o culpa al ingerir algo fuera de la dieta, lo que suele derivar en ayunos prolongados o rutinas de ejercicio punitivas.

Superioridad moral: Juzgar a las personas que no siguen su mismo régimen alimentario, considerando el plato de comida como un indicador del valor personal.

Estos síntomas se relacionan con un trastorno alimentario. (Foto: Jovani Pérez/ Infobae)

La figura de Yahir en televisión nacional

El caso de Yahir en LCDLFM sirvió como un espejo mediático para analizar cómo la cultura del bienestar puede derivar en conductas restrictivas desmedidas. Aunque el artista jamás confirmó un diagnóstico médico formal, el análisis del público no se hizo esperar.

Analistas de la cultura pop señalan que la exposición de figuras públicas en situaciones cotidianas —como la negociación de la despensa semanal en un reality show— visibiliza dilemas reales de la vida moderna. La presión por encajar en los cánones de belleza, sumada a la desinformación en redes sociales donde se satanizan ingredientes sin sustento científico, crea el terreno fértil para que la ortorexia prospere de manera silenciosa.

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Especialistas coinciden en que la salud nutricional abarca tanto el bienestar físico como el mental. Restringir drásticamente la alimentación sin supervisión médica puede desencadenar deficiencias de micro y macronutrientes, además de un desgaste psicológico considerable. La clave para prevenir la ortorexia radica en cultivar la flexibilidad alimentaria, entendiendo que la comida cumple funciones tanto biológicas como sociales y de disfrute, sin que ningún ingrediente deba ser catalogado categóricamente como “bueno” o “malo”.