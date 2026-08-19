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El tío que abusó de su sobrina de cuatro años en Atizapán ya está en el penal de Barrientos: 13 años y tres meses de condena

Alejandro Mazatán Sahagún fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla la noche del ayer, tras cuatro años de un proceso que incluyó una absolución por falta de pruebas y una fuga a Querétaro

Alejandro Mazatán Sahagún fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. Crédito: Especial
Alejandro Mazatán Sahagún fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. Crédito: Especial
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Un juez del Estado de México sentenció a Alejandro Mazatán Sahagún a 13 años y tres meses de prisión por el delito de abuso sexual en agravio de su sobrina, una niña que tenía cuatro años cuando ocurrieron los hechos, en febrero de 2022, dentro de un domicilio en el municipio de Atizapán de Zaragoza. El agresor, hermano del padre de la menor, realizó tocamientos de índole sexual a la pequeña y fue sentenciado después de un proceso de cuatro años marcado por una absolución inicial, una fuga y una recaptura en el estado de Querétaro.

La condena llegó tras años de lucha judicial de Victoria Figueiras, madre de la víctima, quien denunció los hechos desde el primer día y enfrentó la negativa del padre de la niña para sumarse a la denuncia. La mujer declaró: “Es el hermano del papá de mi niña; yo acudí a él pensando que iba a proteger y creerle a su propia hija, pero él no quiso ni denunciar, defendió al hermano a capa y espada. No importa, me tiene a mí, yo le creo desde el día uno”.

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La fuga de Alejandro Mazatán Sahagún y su recaptura en Querétaro

El caso tuvo un primer giro en febrero de 2024, cuando un juez dictó sentencia absolutoria a favor de Mazatán Sahagún al considerar que la menor, de entonces cuatro años, solo declaró sobre el tocamiento pero no aportó detalles adicionales del momento. El colectivo feminista Hermanas y la madre de la víctima publicaron el video de esa audiencia y convocaron una protesta que paralizó el tránsito sobre Periférico Norte, una de las vías principales entre el Estado de México y la Ciudad de México.

El caso escaló hasta la Presidencia de la República. En mayo de 2024, el Segundo Tribunal de Alzada de Tlalnepantla revocó la sentencia absolutoria, dictó fallo de condena y ordenó que prevaleciera la medida cautelar del localizador electrónico.

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Dos manos esposadas, unidas por una cadena metálica, se encuentran detrás de la espalda de una persona que viste una camiseta gris oscura.
Un individuo con las manos esposadas a la espalda viste una camiseta gris oscura, parado frente a un fondo azul con inscripciones blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mazatán Sahagún interpuso un juicio de amparo contra esa nueva resolución. El amparo le fue negado, por lo que optó por la fuga.

Desde noviembre de 2025, el sentenciado dejó de presentarse a firma como lo exigía su medida cautelar. Se desplazó hacia zonas residenciales de Querétaro y mantuvo un perfil bajo para dificultar su localización.

La reaprehensión del 11 de agosto y la audiencia del 18 de agosto de 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que sus agentes reaprehendieron a Alejandro Mazatán Sahagún el 11 de agosto de 2026 en el estado de Querétaro, donde se había refugiado para sustraerse de la acción de la justicia. El detenido fue trasladado de regreso al Estado de México para enfrentar la audiencia de sentencia.

El 18 de agosto, a las 15:45 horas, Mazatán Sahagún hizo su aparición en la cabina de seguridad de la sala de audiencias. Antes de que el juez leyera la resolución, el sentenciado se golpeó accidentalmente la cabeza con la base del micrófono, sufrió una lesión leve y tuvo que ser atendido en la enfermería del juzgado.

Manos de un joven esposadas por detrás de la espalda, vistiendo una camisa blanca de manga corta y un pantalón beige.
Un joven viste una camisa blanca y un pantalón beige, mientras sus manos están esposadas por detrás de su espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez reanudada la sesión, Mazatán Sahagún, con la mirada fija hacia abajo, escuchó las palabras del juez: “13 años y tres meses de prisión. Una multa de 84 mil pesos y de reparación del daño, 400 mil pesos”. La audiencia concluyó cerca de las 17:00 horas.

Las sanciones económicas y el internamiento en el penal de Barrientos

Además de la pena privativa de libertad, el juez impuso a Mazatán Sahagún una multa de 84 mil 192 pesos. La reparación del daño integral a la víctima y a la víctima indirecta asciende a 463 mil 295 pesos, más un tratamiento psicológico y psiquiátrico con perspectiva de género durante un año.

El sentenciado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como el penal de Barrientos. La defensa dispone de diez días para apelar la sentencia, aunque los abogados de Victoria Figueiras señalaron que ese recurso no modificaría la resolución definitiva.

Los representantes legales de la madre de la víctima declararon su satisfacción con el fallo al concluir la audiencia. Figueiras, quien durante cuatro años sostuvo la lucha judicial prácticamente sola, recibió la noticia fuera de los juzgados.

Primer plano de una mano esposada sosteniendo un documento titulado 'KEY STATEMENT' sobre una mesa, con carpetas y rejas de prisión en el fondo desenfocado.
Una mano esposada sostiene un documento identificado como declaración clave, en una mesa de una sala de visitas con rejas de prisión y carpetas en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso judicial desde 2022: vinculación, absolución y apelación

El camino hasta la condena comenzó en marzo de 2023, cuando un juez vinculó a proceso a Alejandro Mazatán Sahagún y le impuso la medida cautelar del localizador electrónico. La investigación de la Fiscalía del Estado de México recabó las pruebas del caso a partir de la denuncia presentada por la madre de la menor.

En febrero de 2024, el primer juez que revisó el fondo del asunto lo absolvió al estimar que la declaración de la niña, de cuatro años al momento de los hechos, no aportaba suficientes detalles para acreditar el delito. Ese fallo fue el que desató las protestas del colectivo Hermanas y la intervención pública del caso.

En marzo de 2024, la Fiscalía del Estado de México y la defensa de la víctima apelaron la absolución de forma conjunta. Dos meses después, el Segundo Tribunal de Alzada de Tlalnepantla revocó la sentencia y ordenó que el proceso continuara con la medida cautelar vigente, lo que derivó en la fuga de Mazatán Sahagún y, finalmente, en su recaptura y condena.

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