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Hombre secuestra a menor de 16 años en Oaxaca y la prostituye en Hidalgo

La Fiscalía de Oaxaca informó que el hombre engañó a la adolescente con una propuesta falsa de matrimonio

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvo a un joven de 19 años por un presuntamente engañar y secuestrar con fines sexuales a una menor de 16 años

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), junto con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, informó que detuvo a un hombre de 19 años que presuntamente engañó, secuestró y prostituyó a una adolescente de 16 años, quien fue rescatada.

La Fiscalía estatal detalló que de acuerdo con la carpeta de investigación, en diciembre de 2025 el hombre se presentó con la familia de la adolescente, en el Barrio San Nicolás, perteneciente al municipio de Santa Catarina Juquila.

En esa ocasión, el joven les propuso casarse con la menor; sin embargo, la familia se negó, por lo que amenazó con llevársela por la fuerza y días más tarde la convenció de irse con él con una promesa falsa de matrimonio.

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“Las indagatorias ministeriales revelan que el imputado operó mediante un esquema de enganche: inicialmente se presentó ante la familia de la víctima para ofrecerle matrimonio y así poder llevársela; al recibir una negativa por parte de los familiares, amenazó con llevársela por la fuerza.

“Posteriormente, entre el 22 y 23 de diciembre de 2025, logró convencer a la adolescente de abandonar su núcleo familiar bajo engaños”, se lee en un comunciado.

Según las autoridades, una vez que la sustrajo de su hogar, la privó de la libertad con el propósito de obligarla a brindar servicios sexuales.

La familia de la menor denunció el secuestro y tras ocho meses de investigaciones, ambos fueron ubicados en Hidalgo, donde la adolescente fue rescatada.

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Mientras que el joven, señalado con las siglas Á. J. G. C., fue detenido por el delito de Privación Ilegal de la Libertad con Fines Sexuales.

El hombre engañó a la menor con una falsa promesa de matrimonio. | Fiscalía de Oaxaca
El hombre engañó a la menor con una falsa promesa de matrimonio. | Fiscalía de Oaxaca

“Tras la denuncia interpuesta por los familiares y como resultado del exhaustivo trabajo de inteligencia y seguimiento ministerial de la FGEO -a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, se ubicó el paradero del imputado y de la víctima en el estado de Hidalgo.

“Mediante labores de colaboración interinstitucional con las autoridades de dicha entidad, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron el rescate de la víctima y la captura de Á. J. G. C. en cumplimiento a la orden de aprehensión correspondiente”, puntualizó la Fiscalía estatal.

El presunto secuestrador fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Oaxaca, para determinar su situación jurídica.

En tanto, a la víctima se le brindó atención médica y psicológica integral para garantizar su restitución de derechos y retorno seguro.

Explotación sexual de menores en México

La explotación sexual lideró la trata de menores en México entre enero de 2025 y mediados de 2026, según el 6to Reporte de Trata de Personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con el informe, el 92% de los casos inició en entornos digitales como redes sociales, aplicaciones de mensajería, citas y videojuegos en línea.

Asimismo, el 73% de los reportes recibidos correspondió a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, siendo esta la principal modalidad de trata en menores.

Sin embargo, por primera vez, se detectó que el 3% de estos materiales se manipuló con inteligencia artificial y se señaló que el 76% del material íntimo fue autogenerado por las víctimas bajo coerción o engaño.

Mientras que el 67% de quienes compartieron este material sufrieron sextorsión, y el 11% entregó dinero o bienes para evitar la difusión.

El número de víctimas aumentó 62.5% respecto al periodo anterior, pasando de 696 a mil 131 menores de edad.

Las redes sociales como Instagram y Facebook, las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, las plataformas de citas y videojuegos como Roblox, figuraron como principales espacios de riesgo.

El vínculo familiar se mantuvo como la principal forma de enganche, seguido de ofertas de empleo, engaños y promesas de ayuda o enamoramiento. El 67% de las víctimas y sobrevivientes de trata fueron mujeres, niñas y adolescentes.

El Consejo Ciudadano identificó a mil 465 posibles víctimas y logró el rescate de 70 personas, de las cuales el 33% eran menores.

La explotación sexual representó el 44.8% de los fines de explotación en menores, seguida del trabajo forzado (26.2%), mendicidad forzosa (11.9%), utilización en actos delictivos (9.5%), explotación laboral (4.3%), adopción ilegal (2.9%) y matrimonio forzoso (0.5%).

La mayoría de las víctimas tenía entre 13 y 17 años. En el 61% de los casos de material de abuso sexual infantil se conoció la identidad del agresor, siendo mayoritariamente amigos virtuales y desconocidos.

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