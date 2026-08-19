Isaac del Toro hace historia y gana el prólogo del Tour de Alemania 2026

(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

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Isaac del Toro lo vuelve a hacer. El ciclista mexicano se impuso en el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 y arrancó la competencia con una actuación histórica.

El corredor de Ensenada, Baja California, completó los 2.6 kilómetros en 3:08.48 minutos, tiempo con el que superó por 1.73 segundos a Paul Magnier para quedarse con la victoria en la jornada inaugural.

Con este resultado, Del Toro se convierte en el primer mexicano en liderar la clasificación general de la Vuelta a Alemania y portará el maillot azul durante la siguiente etapa.

Además, el mexicano hizo historia al convertirse, con 22 años y 265 días, en el ciclista más joven en ganar esta prueba. De esta manera, superó la marca que Ethan Vernon había establecido en 2023, cuando ganó con 22 años y 362 días.

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El triunfo también coloca a Del Toro en el puesto 17 entre los ganadores de etapa más jóvenes en la historia de la Vuelta a Alemania.

Así, el mexicano comienza su participación en la edición 2026 con victoria, liderato general y el maillot azul, después de imponerse en el prólogo de 2.6 kilómetros.