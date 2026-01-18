Por primera vez, la partería se integra al modelo de salud pública, destaca Claudia Sheinbaum junto a Citlalli Hernández

Claudia Sheinbaum y Citlalli Hernández impulsan la profesionalización de la partería.

Por primera vez en México, la partería fue reconocida oficialmente como parte del modelo de salud pública, un hecho que marca un cambio profundo en la manera en que el Estado concibe la atención materna y reproductiva.

El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quienes destacaron que este reconocimiento busca fortalecer la atención primaria, prenatal y el acompañamiento durante el parto desde una perspectiva más humana, cercana y con enfoque de derechos.

A través de redes sociales, Citlalli Hernández subrayó que este paso representa un reconocimiento largamente esperado para una práctica que, durante décadas, ha sostenido la salud materna en comunidades donde el acceso a hospitales es limitado.

Citlalli Hernández subraya en redes que el centro fortalece la atención materna y dignifica la labor de las parteras. Crédito: Citlalli Hernández

La inclusión de la partería en el sistema público rompe con una historia de exclusión institucional y abre la puerta a un modelo de atención más integral.

Sheinbaum y Citlalli impulsan el Centro de Excelencia en Partería

Como parte de esta nueva política, autoridades federales anunciaron la apertura del Centro de Excelencia en Partería y Bienestar en San Miguel de Allende, Guanajuato.

El proyecto, impulsado por el IMSS-Bienestar, retoma la experiencia del modelo “CASA”, desarrollado hace más de 30 años por Alejandro González y Nadine Goodman junto con decenas de parteras.

Este nuevo espacio estará enfocado en fortalecer la atención preconcepcional, prenatal, el acompañamiento durante el trabajo de parto y la salud materna integral.

La partería ancestral obtiene por primera vez respaldo institucional del Estado mexicano.

Además, funcionará como un centro de formación y capacitación profesional, donde se promoverá la enseñanza de la partería desde un enfoque que articula la medicina institucional con los saberes tradicionales.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es consolidar un modelo que priorice el trato digno, la prevención de riesgos y la reducción de la mortalidad materna, colocando a las mujeres en el centro de la atención.

Partería en México: origen ancestral y diversidad de prácticas

La partería en México es una práctica ancestral profundamente arraigada en la historia y cultura de los pueblos indígenas y comunidades rurales.

Sus conocimientos se han transmitido de generación en generación y abarcan la atención integral del embarazo, el parto y el postparto, incluyendo aspectos físicos, emocionales y culturales.

El origen de la partería se encuentra en los saberes transmitidos de generación en generación por mujeres cuidadoras.

En el país coexisten distintos tipos de partería:

Partería tradicional , basada en saberes ancestrales, herbolaria y acompañamiento comunitario.

Partería profesional , ejercida por mujeres formadas en instituciones educativas.

Partería certificada, con capacitación avalada por instituciones de salud.

Más allá de su función médica, las parteras cumplen un papel social y cultural clave, al generar confianza, ofrecer atención personalizada y preservar prácticas que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de México.

Formación en partería: entre la academia y el saber comunitario

La formación en partería se desarrolla a través de distintos modelos educativos.

Existen esquemas de Técnico Profesional y Técnico Superior Universitario, así como la Licenciatura en Partería y la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, que contemplan varios años de estudios y servicio social.

La formación en partería es clave para dignificar y profesionalizar esta práctica histórica. - crédito Universidad de los Andes

Estos programas buscan profesionalizar la atención del embarazo y el parto, garantizando conocimientos clínicos, manejo de riesgos y coordinación con instituciones de salud.

Al mismo tiempo, el reto ha sido integrar estos aprendizajes con los saberes comunitarios que han caracterizado históricamente a la partería, evitando su desplazamiento o desvalorización.

La creación de centros especializados representa una oportunidad para consolidar una formación intercultural y con perspectiva de género.

Precariedad y falta de reconocimiento, el reto pendiente

Pese a su importancia, la partería ha enfrentado condiciones de precarización durante décadas. Muchas parteras trabajan sin seguridad social, sin ingresos estables y sin reconocimiento legal, lo que ha provocado el abandono del oficio en diversas regiones del país.

La partería ha enfrentado décadas de precariedad laboral y falta de reconocimiento institucional. REUTERS/Jose de Jesus Cortes

Además, la exclusión de las parteras tradicionales de ciertos marcos normativos, como la Norma Oficial Mexicana 020, ha generado controversias legales y demandas de amparo, al limitar su reconocimiento frente al personal médico y de enfermería.

La integración de la partería al sistema de salud pública representa un primer paso para revertir estas desigualdades.

Especialistas y organizaciones coinciden en que dignificar su labor es clave para garantizar una atención materna más justa, accesible y humana, especialmente para las mujeres que históricamente han quedado al margen del sistema de salud.