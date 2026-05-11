México

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puerto Vallarta este lunes 11 de mayo

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Google icon
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este lunes 11 de mayo, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Puerto Vallarta.

La probabilidad de lluvia para este lunes en Puerto Vallarta es de 6% durante el día y del 6% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, la nubosidad será del 98% en el transcurso del día y del 95% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 31 grados y un mínimo de 23 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica llegarán a un nivel de hasta 4.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 13 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Puerto Vallarta (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Puerto Vallarta (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del estado de Jalisco, posee un clima semicálido subhúmedo debido a su cercanía con la cordillera de la Sierra Madre Occidental y el océano Pacífico.

En el verano las temperaturas oscilan entre los 25 y los 32 grados y puede haber abundancia pluvial, mientras que en el invierno el termómetro baja a los 17 grados y marca máximas de 27 grados, siendo una zona atractiva incluso para las ballenas jorobadas que migran de las congeladas aguas árticas.

El clima de Puerto Vallarta lo hace uno de los lugares turísticos más importantes de México. (Cuartoscuro)
El clima de Puerto Vallarta lo hace uno de los lugares turísticos más importantes de México. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país privilegiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto una alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Puerto VallartaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles

Con anotaciones de Duarte, Nathan y Carrillo, los auriazules ganan encuentro en el Olímpico Universitario en el global

Pumas vence al América por global de 6-6 y se enfrentará a Pachuca en semifinales: así fueron los goles

Sentencian a tres ex elementos de la FGR por extorsión en Edomex

Los hechos por los que fueron condenados sucedieron en el mercado El Piojo

Sentencian a tres ex elementos de la FGR por extorsión en Edomex

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: Marcelo Ebrard presume desde el Estadio GNP

La tercera noche del grupo surcoreano es la última en el año, aunque prometieron volver en 2027

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: Marcelo Ebrard presume desde el Estadio GNP

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Bahía de Banderas

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Bahía de Banderas

México: las predicciones del tiempo en Ecatepec este 11 de mayo

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

México: las predicciones del tiempo en Ecatepec este 11 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a elementos de la AEI Chihuahua que cuidaban a 100 familias desplazadas de Durango

Atacan a elementos de la AEI Chihuahua que cuidaban a 100 familias desplazadas de Durango

Nacha Jasso, la primera gran narcotraficante y pionera de los cárteles

Balacera en reunión familiar deja 3 muertos y 9 heridos en vivienda de la alcaldía Iztapalapa

Detienen y procesan a encargada de una casa de citas donde se explotaba sexualmente a mujeres en CDMX

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

ENTRETENIMIENTO

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: Marcelo Ebrard presume desde el Estadio GNP

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: Marcelo Ebrard presume desde el Estadio GNP

BTS en México: ARMY creó su sección no oficial para los conciertos en plena calle

Alexis Ayala cambia de imagen tras anunciar su divorcio de Cinthia Aparicio

Maribel Guardia comparte conmovedor video de Julián Figueroa en el Día de las Madres: “Tratar de ser mejor hijo”

Así fue la relación de Denisse de Kalafe, la voz de 'Señora Señora', con su mamá

DEPORTES

Pumas vs América EN VIVO: Las Águilas ya lo empataron 3-3 con gol de Zendejas

Pumas vs América EN VIVO: Las Águilas ya lo empataron 3-3 con gol de Zendejas

Pachuca derrota 3-0 a Toluca y se convierte en el tercer semifinalista: así fueron los goles

Fans del FC Barcelona celebran victoria sobre el Real Madrid en el Fan Fest de LaLiga en CDMX

Javier Mascherano abre la puerta para dirigir en México rumbo al Mundial 2026

Javier Mascherano ve al Barcelona bicampeón y sueña con otro Mundial para Argentina