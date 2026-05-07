Sheinbaum aclara cambio de nombre de Gasolineras del Bienestar, anuncia eliminación de filiales de Pemex

La mandataria aclaró la razón del cambio de nombre de Gasolineras del Bienestar que recientemente anunció Pemex, ahora su nombre es Servicios Logísticos Integrales Mumiya. (Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que Pemex tendrá reestructuraciones: se eliminarán al menos 40 filiales de la empresa petrolera, entre ellas, la que llevaba el nombre de Gasolineras del Bienestar.

Durante su conferencia matutina del 7 de mayo, la mandataria aclaró la razón del cambio de nombre de Gasolineras del Bienestar que recientemente anunció Pemex, ahora se llama Servicios Logísticos Integrales Mumiya.

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“Se cambió recientemente de nombre porque prácticamente van a desaparecer todas las filiales de Pemex: 40 filiales", explicó la presidenta. “Entonces, van a quedar como 3 o 4, nada más. Por ejemplo, la que produce fertilizantes, otra que ayuda a la exportación, además de Pemex Internacional, que esa también se queda", detalló.

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