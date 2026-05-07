¿Cómo detectar una sobrecarga de toxinas en el hígado? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar una sobrecarga de toxinas en el hígado puede evitar complicaciones graves como hepatitis tóxica, cirrosis o daño hepático irreversible.

El órgano filtra y procesa sustancias nocivas, pero cuando supera su capacidad, se presentan señales físicas, metabólicas y cognitivas que requieren atención médica inmediata.

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Cambios en la piel, ojos y digestión alertan sobre el hígado

Un signo temprano de sobrecarga hepática es la coloración amarillenta en la piel y la parte blanca de los ojos, conocida como ictericia.

Esta alteración indica que el hígado ya no elimina la bilirrubina de manera eficiente. El prurito generalizado sin erupción aparente también puede aparecer, acompañado de moretones espontáneos y persistentes.

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La fatiga constante es otro síntoma frecuente. Quienes la presentan reportan agotamiento intenso incluso tras dormir lo suficiente.

Una mujer se pesa en una báscula, con la imagen de un hígado sobre su abdomen, ilustrando la importancia del control de peso para la salud hepática y la prevención de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las molestias digestivas van desde náuseas o vómito inexplicables hasta una sensación de pesadez continua después de ingerir cualquier alimento. El dolor abdominal, localizado en la parte superior derecha, suele asociarse directamente con inflamación hepática.

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Hinchazón, cambios en orina y heces, y mal aliento

Un hígado saturado acarrea problemas en el metabolismo de líquidos. La retención provoca hinchazón en piernas, tobillos o abdomen. A esto se suman cambios en la coloración de los desechos: orina oscura y heces pálidas pueden indicar que el órgano no filtra de forma adecuada.

El mal aliento persistente, incluso con buena higiene, y la aparición de un sabor metálico en la boca son señales de que el cuerpo no logra eliminar toxinas correctamente. Estos síntomas suelen pasar inadvertidos, pero su presencia simultánea puede orientar hacia una intoxicación hepática.

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Confusión mental y alteraciones emocionales como síntoma de intoxicación

La sobrecarga de toxinas no solo afecta el cuerpo, también impacta la función cerebral. La confusión mental se manifiesta en problemas de concentración, olvidos frecuentes o respuestas lentas. Cambios bruscos de humor, como irritabilidad o enojo inexplicables, pueden estar relacionados con el exceso de sustancias nocivas en la sangre.

Si estos síntomas cognitivos y emocionales aparecen junto con molestias físicas, es recomendable descartar un problema hepático de fondo mediante estudios clínicos.

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The illustration of liver is on the man's body against gray background. A men with hepatitis and fatty liver problem.

Causas frecuentes de intoxicación hepática

Entre las causas más frecuentes destacan el consumo excesivo de alcohol y el abuso de medicamentos. Analgésicos como paracetamol, antiinflamatorios y fármacos sin supervisión médica aumentan el riesgo de hepatitis tóxica. La mala alimentación, caracterizada por exceso de grasas saturadas, azúcar y alimentos procesados, contribuye al deterioro hepático.

La exposición continua a productos químicos, como agentes de limpieza y perfumes fuertes, también puede desencadenar una sobrecarga de toxinas en el hígado.

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Cuándo acudir al médico y cómo se diagnostica

Presentar varios de estos síntomas de manera persistente amerita consulta con un especialista. Un hígado sobrecargado evoluciona hacia enfermedades graves como hígado graso o cirrosis si no se trata a tiempo.

El diagnóstico médico incluye análisis de sangre para medir enzimas hepáticas. Estos estudios determinan el grado de daño y la necesidad de intervenciones adicionales.

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