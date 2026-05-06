México

Pensión Adulto Mayor: quiénes cobran su pago de 6 mil 400 pesos mañana miércoles 6 de mayo

El calendario alfabético evita largas filas y ayuda a los beneficiarios a recibir su apoyo de forma ágil y segura

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Este apoyo se entrega sin requerir aportaciones previas y tiene como finalidad fortalecer la estabilidad financiera y social de este grupo.
Este apoyo se entrega sin requerir aportaciones previas y tiene como finalidad fortalecer la estabilidad financiera y social de este grupo.

A partir del primer semestre de 2026, las personas de 65 años o más que forman parte del programa social de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses.

El aumento de 200 pesos, aplicado recientemente, ya está integrado en esta cifra, que se deposita de forma directa, en la mayoría de los casos, mediante una tarjeta bancaria.

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El propósito fundamental este programa social es ofrecer un respaldo económico estable, buscando mejorar la calidad de vida y el bienestar de quienes integran este sector de la población.

El programa prioriza la entrega directa de los recursos, reduciendo intermediarios y facilitando el acceso rápido y seguro a la pensión.

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Con esta política, el Gobierno de México refuerza su compromiso con los adultos mayores, procurando que reciban el depósito sin complicaciones ni retrasos.

Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este esquema de apoyo económico bimestral constituye una de las principales estrategias oficiales para garantizar mayores condiciones de seguridad y tranquilidad financiera en la vejez.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes cobran su pago de 6 mil 400 pesos mañana miércoles 6 de mayo

Son las personas adultas mayores con la inicial C en su primer apellido reciben mañana miércoles 6 de mayo el pago de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026.

El programa establece un calendario alfabético para la entrega de la pensión, lo que permite a cada persona adulta mayor conocer con precisión el día en que recibirá el depósito.

Esta organización fue diseñada para evitar saturaciones en sucursales bancarias y módulos de atención, además de brindar protección y orden al proceso de pago.

Según el Gobierno federal, el sistema busca agilizar la dispersión del recurso y garantizar la seguridad de los beneficiarios al reducir aglomeraciones y tiempos de espera.

La medida forma parte de una estrategia nacional enfocada en ofrecer respaldo económico regular y acceso a protección social para la población mayor.

El objetivo central de la Pensión para el Bienestar es proporcionar un ingreso no contributivo que ayude a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en México.

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Calendario OFICIAL para la pensión Adulto Mayor

El siguiente es el calendario oficial para el mes de mayo para la Pensión del Bienestar de los Adultos Mayores. Las personas que cobran su pensión el miércoles 6 de mayo son las de la letra C:

  • Letra A | lunes 4 de mayo de 2026
  • Letra B | martes 5 de mayo de 2026
  • Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026
  • Letra C | jueves 7 de mayo de 2026
  • Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026
  • Letra G | lunes 11 de mayo de 2026
  • Letra G | martes 12 de mayo de 2026
  • Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026
  • Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
  • Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
  • Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
  • Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
  • Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
  • Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
  • Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026
Calendario mayo Pensión Adultos Mayores
Calendario oficial bimestre mayo-junio 2026 Pensión del Bienestar Adultos Mayores. (Gobierno de México)

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