Médica residente denuncia por acoso laboral y sexual a directivo de Hospital Infantil de México Federico Gómez

Un médica residente denunció por acoso sexual y laboral a director general del Hospital Infantil de México. | Jovany Pérez

Una médica residente del Hospital Infantil de México Federico Gómez, que por motivos de seguridad se identifica como ‘doctora N’, denunció por acoso sexual y laboral al director de dicho centro de salud, Adrián Chávez.

De acuerdo con información difundida por colectivos en redes sociales y en la plataforma Change.org, la médica residente ya presentó una denuncia formal en contra del directivo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

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En el escrito publicado en la plataforma Change.org, se señala que la doctora ‘N’ “ha sido víctima de una transgresión inaceptable” por parte del doctor Adrián Chávez, que va desde el hostigamiento laboral y sexual hasta acoso en redes sociales.

Destacó que de acuerdo con la denuncia formal, las agresiones han ido “acompañadas de la reiterada insistencia de contacto no deseado”, a través de regalos que le ha enviado el directivo a pesar de que ella los ha rechazado.

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“Nos dirigimos con profunda indignación y solidaridad ante la denuncia formal presentada por nuestra colega, la Dra (N)., médica residente de nuestra institución. Ella ha sido víctima de una transgresión inaceptable por parte de un miembro directivo, el Dr. Adrián Chávez.

“Las acciones descritas en su denuncia van desde hostigamiento laboral y sexual hasta acoso en redes sociales, acompañadas de la reiterada insistencia de contacto no deseado mediante el envío de obsequios a pesar de haber sido rechazados varias veces”, se lee en la publicación.

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Asimismo, afirmaron que “el acoso laboral y sexual no solo es una violación de la ética profesional, sino que también destruye el ambiente integral de trabajo que una institución médica debería promover”.

Mencionó que “la evidencia presentada por la Dra (N). es alarmante”, por lo que reconoció la valentía, por lo que hacen un llamado a que médicos y personal de salud denuncien este y otros casos que ocurran en su entorno laboral.

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“Es vital que nuestro colectivo no permanezca en silencio ante este tipo de conductas, que socavan el bienestar y la dignidad profesional de nuestra querida compañera y, por extensión, de todos los que trabajamos en esta institución.

“La evidencia presentada por la Dra (N). es alarmante y su valentía al dar este paso merece no solo nuestro apoyo, sino también la intervención decidida para detener estos abusos”, añadió.

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Resaltó que “según estudios recientes, el acoso afecta gravemente la salud mental y física de los empleados, con repercusiones directas en su productividad y en la calidad del cuidado de los pacientes”.

Por ello, exigen que se realicen las investigaciones pertinentes de manera imparcial y la destitución inmediata del doctor Adrián Chávez.

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De igual forma, proponen la implementación de un protocolo claro de denuncia y seguimiento de estos casos, así como la formación continua en temas de respeto y ética laboral dentro de la institución.

“Hacemos un llamado a la administración para que cree un ambiente de trabajo seguro, respetuoso y equitativo para todos, donde cualquier tipo de acoso sea completamente inaceptable y se actúe con contundencia ante cualquier transgresión”, puntualiza.

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Finalmente, recalcaron la necesidad de que colegas y la ciudadanía en general se sumen a la petición y apoye a la jóven.

“Por favor, únete a nosotros firmando esta petición para mostrar tu apoyo a la Dra (N). y para promover un cambio necesario dentro de nuestro entorno laboral. Juntos podemos marcar la diferencia y construir un lugar de trabajo del que todos podamos estar orgullosos”, concluyó.

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