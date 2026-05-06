México

Declaran culpable al luchador Cuatrero por tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer

El periodista Antonio Nieto, especialista en temas de seguridad y aficionado a la lucha libre, reportó la sentencia contra el atleta quien debe regresar a prisión

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El luchador mexicano fue acusado de tentativa de feminicidio en 2023 y declarado culpable en 2026. (Ilustración: Jovani Pérez)
El luchador mexicano fue acusado de tentativa de feminicidio en 2023 y declarado culpable en 2026. (Ilustración: Jovani Pérez)

El luchador profesional Cuatrero, cuya identidad real es Rogelio Reyes, fue declarado culpable por un juzgado de la Ciudad de México por los delitos de violencia familiar y tentativa de feminicidio contra su ex pareja, la también luchadora Stephanie Vaquer.

El fallo judicial responde al proceso iniciado dese el año 2023, cuando Vaquer denunció una agresión física que derivó en lesiones visibles y un intento de estrangulamiento.

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(FGJ CDMX)
Fotografía tras su detención y traslado en el 2023. Crédito: FGJCDMX

La sentencia fue reportada este 5 de mayo por el periodista especializado en temas de seguridad y fanático de la lucha libre, Antonio Nieto.

Según los reportes del profesional, la audiencia de individualización de la pena quedó programada para el próximo martes 12 de mayo. Asimismo, el comunicador afirmó que Cuatrero debe regresar a prisión mientras se define la condena, tras haber enfrentado parte del proceso bajo libertad condicional.

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Dictámenes médicos y pruebas fotográficas sustentaron la acusación

El crimen por el cual fue declarado culpable el luchador ocurrió el 2 de marzo de 2023 en un departamento de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Según la carpeta de investigación mencionada en reportes previos de este medio, Cuatrero intentó estrangular a Vaquer y la golpeó contra una pared, lo que provocó lesiones evidentes en el cuello de la víctima y la motivó a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Vaquer mostró las marcas de violencia que le dejo el luchador, Cuatrero. Crédito: Redes Sociales
Vaquer mostró las marcas de violencia que le dejo el luchador, Cuatrero. Crédito: Redes Sociales

La fiscalía reclasificó el caso de violencia familiar a tentativa de feminicidio por la gravedad y el patrón de riesgo letal identificado en el dictamen pericial.

El tribunal dio por probados los hechos y emitió su fallo condenatorio.

El proceso penal se extendió por más de tres años

El arresto de Cuatrero ocurrió el 10 de marzo de 2023 en el estado de Aguascalientes. Fue trasladado al Reclusorio Oriente, donde permaneció bajo prisión preventiva oficiosa durante casi dos años.

En 2025, la defensa obtuvo un amparo federal que permitió su liberación bajo las siguientes medidas cautelares:

  • Prohibición de acercarse a la víctima
  • Restricciones de movilidad
  • Suspensión de actividades profesionales

La resolución judicial de este 5 de mayo, según los reportes del periodista Antonio Nieto, revocó esa condición y ordenó su reingreso inmediato a prisión.

La sentencia ocurre tras la reactivación mediática del caso en noviembre de 2025, cuando Vaquer denunció públicamente la dilación del proceso y exigió justicia.

La condena contra Cuatrero ha afectado de manera directa su carrera profesional. El Consejo Mundial de Lucha Libre suspendió sus derechos como atleta desde la apertura de la investigación.

El caso generó reacciones divididas entre aficionados, familiares y organizaciones feministas.

Se esperaba su regreso al cuadrilátero

Hasta antes de la sentencia, Cuatrero tenía programado su regreso a la lucha libre profesional tras casi dos años en prisión preventiva por la acusación de tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer.

De acuerdo con un reporte previo de este medio, se anunció su participación en una función el 14 de marzo en el Estado de México, organizada por la promotora El Cholo de Tijuana. Esta reaparición marcaría su primera lucha pública desde que dejó el centro penitenciario.

Stephanie Vaquer y Cuatrero
Stephanie Vaquer y Cuatrero. (Twitter @ElCuatreroD / @Steph_Vaquer)

La empresa promotora confirmó oficialmente la presencia de Cuatrero en el evento, donde compartiría esquina con Hijo del Solitario e Hijo de Máscara Año 2000.

El retorno se daba mientras el proceso judicial seguía abierto, a la espera de una resolución definitiva por parte de las autoridades.

El futuro de Cuatrero en la lucha libre dependía directamente del desenlace de su situación legal, que finalmente se resolvió con la sentencia condenatoria reportada este 5 de mayo.

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