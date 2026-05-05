México

¿Una moneda para mejorar la señal de WiFi? Qué sí y qué no funciona, según expertos

La idea se volvió viral por su aparente facilidad, pero especialistas advierten que no tiene sustento técnico

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Primer plano de un router WiFi negro TP-Link Archer AX50 con un euro de pie sobre él, en una mesa de madera con libros y una planta al fondo
La idea se volvió viral por su aparente facilidad, pero especialistas advierten que no tiene sustento técnico. (Router WiFi)

En redes sociales circula un truco que promete mejorar la señal de internet en casa con un gesto sencillo: colocar una moneda encima del router WiFi.

La idea se volvió viral por su aparente facilidad, pero especialistas advierten que no tiene sustento técnico y, en algunos casos, puede afectar el rendimiento.

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¿De dónde surge el truco de la moneda?

Quienes promueven este método aseguran que el metal de la moneda puede modificar la distribución de las ondas del WiFi. Según esta hipótesis, funcionaría como un pequeño reflector que redirige la señal hacia ciertas áreas del hogar y mejora la cobertura.

La explicación resulta atractiva para quienes enfrentan conexiones lentas o inestables. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde esta práctica.

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Router WiFi en primer plano con ondas digitales distorsionadas. Objetos metálicos: moneda, latas, llaves. Ilustración futurista azul y naranja.
Quienes promueven este método aseguran que el metal de la moneda puede modificar la distribución de las ondas del WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que dicen los expertos

Especialistas en telecomunicaciones coinciden en que colocar objetos metálicos cerca del router no mejora la señal. Por el contrario, puede generar interferencias.

El motivo es claro: los metales tienden a bloquear o desviar las ondas electromagnéticas, lo que afecta la calidad de la conexión. Además, cubrir parcialmente el equipo puede limitar su ventilación y provocar fallas con el tiempo.

En términos prácticos, cualquier mejora percibida tras colocar una moneda responde a factores externos, como cambios en la posición del usuario o variaciones momentáneas en la red.

Primer plano de una moneda de un Euro dorada y plateada colocada sobre un router Wi-Fi negro con luces LED azules y verdes encendidas, con polvo visible.
Colocar una moneda sobre el router no mejora la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sí funciona para mejorar el WiFi

Más allá de los trucos virales, existen recomendaciones respaldadas por expertos que sí influyen en el rendimiento del internet en casa:

  • Ubicación estratégica: colocar el router en un punto central y elevado permite una mejor distribución de la señal.
  • Evitar obstáculos: paredes gruesas, muebles grandes y objetos metálicos reducen el alcance.
  • Distancia con electrodomésticos: equipos como microondas o televisores pueden interferir con la señal.
  • Reinicio periódico: apagar y encender el router ayuda a optimizar su funcionamiento.
  • Actualización del equipo: dispositivos más modernos ofrecen mayor estabilidad y cobertura.
  • Uso de repetidores: en casas grandes, los amplificadores extienden la señal a zonas con poca cobertura.

Lugares donde no debes colocar el router

La ubicación influye de forma directa en la calidad del WiFi. Expertos recomiendan evitar ciertos espacios dentro del hogar:

  • Cocina, por interferencias y riesgos
  • Cerca de ventanas, donde otras redes pueden afectar la señal
  • Junto a objetos metálicos grandes

El truco de la moneda refleja cómo las soluciones rápidas ganan popularidad, aunque no siempre funcionen. La realidad es que la calidad del WiFi depende de factores técnicos como la ubicación, la interferencia y el tipo de equipo.

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