Ciencia

Un monje medieval habría identificado el famoso cometa siglos antes que Halley, según historiadores

Investigaciones recientes reabren una vieja polémica y señalan que registros medievales podrían adelantar décadas la comprensión de uno de los fenómenos astronómicos más estudiados, con implicancias tanto científicas como históricas

El monje Elmer habría identificado
El monje Elmer habría identificado el ciclo del cometa Halley siglos antes que Edmond Halley, según nuevas investigaciones históricas (Composición fotográfica)

El cometa Halley realizó una de sus apariciones más célebres en 1066, durante la antesala de la conquista normanda de Inglaterra. El acontecimiento fue presenciado por Elmer, un monje inglés reconocido por sus experimentos de vuelo en Malmesbury y también por sus intereses astronómicos. El episodio quedó reflejado en la narrativa y el arte de la época y, siglos después, la ciencia lo catalogó como el mismo cuerpo celeste observado previamente.

Durante varios siglos, la historia dio por sentado que Edmond Halley, astrónomo inglés, descubrió en el siglo XVIII el ciclo regular del cometa que lleva su nombre. Sin embargo, investigaciones recientes encabezadas por Michael Lewis del British Museum y Simon Portegies Zwart de la Universidad de Leiden cuestionan esa versión. Según estos especialistas, la verdadera primera identificación documentada del ciclo corresponde a Elmer, también conocido como Aethelmaer.

Según detalló History Extra, Elmer residía en Malmesbury, Wiltshire, y, de acuerdo con crónicas como la de William de Malmesbury, intentó volar desde la abadía local usando alas artesanales, hazaña que lo dejó lisiado de por vida.

El cometa Halley fue observado
El cometa Halley fue observado por Elmer en 989 y 1066, lo que sugiere un reconocimiento temprano de su periodicidad (X)

Lewis y Portegies Zwart sostienen que Elmer avistó el cometa en dos oportunidades (989 y 1066), identificándolo como un mal presagio, lo que implica que pudo haber detectado su recurrencia.

La disputa por el nombre del cometa más famoso de la historia

El debate historiográfico cobra fuerza a partir de las descripciones detalladas y recopiladas por cronistas contemporáneos y posteriores. Según William de Malmesbury, Elmer experimentó temor ante la visión del “astro brillante”, considerándolo un augurio de calamidad. La constatación de dos observaciones separadas por 77 años refuerza la hipótesis de que reconoció la periodicidad del fenómeno.

De acuerdo con Lewis y Portegies Zwart, la evidencia sugiere que el mérito de identificar la recurrencia del cometa debe atribuirse a Elmer, no a Halley. Según History Extra, los expertos aclaran que éste último formalizó los cálculos en 1705, pero el monje medieval británico ya lo había registrado de manera cualitativa mucho antes.

El debate sobre la autoría
El debate sobre la autoría del descubrimiento del cometa Halley reabre la discusión sobre el papel de figuras olvidadas en la astronomía EFE/caa/Arhivo

El cometa Halley desempeñó un papel destacado en el imaginario europeo, en parte gracias a su aparición en la Tapicería de Bayeux, una de las fuentes visuales icónicas de la Edad Media. Según los investigadores, la tela muestra al cometa sobre una escena en la que multitudes reaccionan a la coronación de Harold, evento que sucedió en enero de 1066, cuando el cometa aún no era visible desde Inglaterra.

Este desfase temporal entre la realidad astronómica y la representación artística sugiere una intención política detrás de la inclusión del cometa en ese punto de la narración. De acuerdo con Lewis y Portegies Zwart, esa elección sirvió para vincular la ascensión de Harold al trono con un presagio funesto, reforzando la legitimidad de la conquista de Guillermo y subrayando el destino trágico de la monarquía anglosajona.

Durante la primavera de 1066, las crónicas más cercanas a los hechos, como la Crónica anglosajona, mencionaron la aparición del cometa, pero la conectaron más con las incursiones de Tostig, hermano de Harold, que con el cambio de monarca.

Las naves de Tostig arribaron poco después de que la estrella cruzara los cielos, iniciando una serie de ataques en la costa sur de Inglaterra.

El debate sobre la autoría
El debate sobre la autoría del descubrimiento del cometa Halley reabre la discusión sobre el papel de figuras olvidadas en la astronomía (Nasa)

A lo largo de los siglos siguientes, la interpretación normanda se impuso. El cometa Halley pasó a convertirse en símbolo del final inevitable del reinado de Harold y en señal de la victoria de Guillermo el Conquistador, reinterpretando la historia en función de los vencedores.

Según Portegies Zwart y Lewis, otra lectura habría sido posible; de haberse impuesto Harold, el astro se recordaría como augurio de la caída normanda.

Las fuentes históricas y el análisis de la Tapicería de Bayeux revelan cómo un fenómeno celeste fue resignificado para servir relatos políticos divergentes. La investigación reciente invita a reconsiderar el papel de figuras poco conocidas, como Elmer, en la historia de la astronomía y en la construcción de la memoria colectiva.

El reconocimiento pleno de Elmer como descubridor del ciclo del cometa Halley todavía no encuentra consenso académico, pero la discusión permanece abierta. El debate contribuye a una comprensión más compleja del vínculo entre ciencia, poder y narrativa histórica.

