Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fecha CONFIRMADA en la que los nuevos aprendices iniciarán su capacitación laboral

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa lanzada por el gobierno de México en 2019 que busca proporcionar capacitación laboral a jóvenes de 18 a 29 años que no cursan estudios ni cuentan con empleo.

En 2026, quienes participan en este programa reciben dos tipos de apoyo: un ingreso mensual de 9,582 pesos, correspondiente al salario mínimo vigente, y la afiliación al seguro médico del IMSS, que les otorga cobertura en caso de enfermedad, maternidad o accidentes relacionados con el trabajo.

PUBLICIDAD

Al finalizar el proceso de formación, que tiene una duración de doce meses, obtienen un certificado que avala las competencias desarrolladas, con el propósito de facilitar su entrada al ámbito laboral.

¿Cómo saber cuándo inicia mi capacitación de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La nueva generación de aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará su proceso de capacitación el próximo 4 de mayo, según lo anunciado en la página oficial del programa.

PUBLICIDAD

Todos los interesados en obtener detalles sobre el proceso de postulación y los pasos para integrarse pueden acceder a la sección “ver tu capacitación” en el sitio web oficial. Allí se encuentra disponible la información necesaria para los aspirantes, desde requisitos hasta el seguimiento de cada etapa.

El inicio de la capacitación marca un nuevo ciclo para quienes buscan integrarse al mundo laboral a través de este sistema de formación dual. El programa facilita el acceso a empresas y centros de trabajo para adquirir experiencia práctica y herramientas útiles para el empleo futuro.

PUBLICIDAD

Cualquier duda, aclaración o necesidad de seguimiento puede resolverse a través del centro de atención telefónica 079, que opera de manera continua durante todo el día. Este canal es el recurso principal para quienes participan en la edición de 2026.

La nueva generación de aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará su proceso de capacitación el próximo 4 de mayo (X@JovConFuturo)

¿Cómo son las capacitaciones del programa?

Al finalizar los doce meses de capacitación, los participantes obtienen un certificado que acredita las habilidades desarrolladas.

PUBLICIDAD

Cada centro de trabajo define jornadas laborales de cinco a ocho horas diarias durante cinco días a la semana y brinda la opción de especializarse en una de las nueve áreas disponibles: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Impacto social del programa

Durante los primeros 13 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se agregaron 450 mil nuevos beneficiarios y se destinaron cerca de 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.

PUBLICIDAD

El objetivo fijado para 2026 plantea incorporar a 500 mil jóvenes a Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes accederán a apoyos económicos de forma bimestral. Desde su creación, el programa ha sumado la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, con un 58% de mujeres, y ha requerido una inversión social total de 158 mil millones de pesos.