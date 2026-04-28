México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fecha CONFIRMADA en la que los nuevos aprendices iniciarán su capacitación laboral

El programa realizó una convocatoria este mes para que más aprendices se incorporen

Guardar
Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)
Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa lanzada por el gobierno de México en 2019 que busca proporcionar capacitación laboral a jóvenes de 18 a 29 años que no cursan estudios ni cuentan con empleo.

En 2026, quienes participan en este programa reciben dos tipos de apoyo: un ingreso mensual de 9,582 pesos, correspondiente al salario mínimo vigente, y la afiliación al seguro médico del IMSS, que les otorga cobertura en caso de enfermedad, maternidad o accidentes relacionados con el trabajo.

PUBLICIDAD

Al finalizar el proceso de formación, que tiene una duración de doce meses, obtienen un certificado que avala las competencias desarrolladas, con el propósito de facilitar su entrada al ámbito laboral.

Imagen CVDYVKCACVE4JHZ3NWQH5R3NOA

¿Cómo saber cuándo inicia mi capacitación de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La nueva generación de aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará su proceso de capacitación el próximo 4 de mayo, según lo anunciado en la página oficial del programa.

PUBLICIDAD

Todos los interesados en obtener detalles sobre el proceso de postulación y los pasos para integrarse pueden acceder a la sección “ver tu capacitación” en el sitio web oficial. Allí se encuentra disponible la información necesaria para los aspirantes, desde requisitos hasta el seguimiento de cada etapa.

El inicio de la capacitación marca un nuevo ciclo para quienes buscan integrarse al mundo laboral a través de este sistema de formación dual. El programa facilita el acceso a empresas y centros de trabajo para adquirir experiencia práctica y herramientas útiles para el empleo futuro.

Cualquier duda, aclaración o necesidad de seguimiento puede resolverse a través del centro de atención telefónica 079, que opera de manera continua durante todo el día. Este canal es el recurso principal para quienes participan en la edición de 2026.

La nueva generación de aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará su proceso de capacitación el próximo 4 de mayo (X@JovConFuturo)
La nueva generación de aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará su proceso de capacitación el próximo 4 de mayo (X@JovConFuturo)

¿Cómo son las capacitaciones del programa?

Al finalizar los doce meses de capacitación, los participantes obtienen un certificado que acredita las habilidades desarrolladas.

Cada centro de trabajo define jornadas laborales de cinco a ocho horas diarias durante cinco días a la semana y brinda la opción de especializarse en una de las nueve áreas disponibles: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Impacto social del programa

Durante los primeros 13 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se agregaron 450 mil nuevos beneficiarios y se destinaron cerca de 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.

El objetivo fijado para 2026 plantea incorporar a 500 mil jóvenes a Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes accederán a apoyos económicos de forma bimestral. Desde su creación, el programa ha sumado la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, con un 58% de mujeres, y ha requerido una inversión social total de 158 mil millones de pesos.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el Futurocapacitaciones laboralesProgramas socialesProgramas del Bienestarmexico-noticiasmexico-servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno de Sheinbaum aún espera recomendaciones para reanudar operación del Tren Interoceánico

La mandataria indicó que el sistema continúa funcionando para transporte de carga, pero el servicio general solo se restablecerá cuando la agencia internacional entregue un informe final

Gobierno de Sheinbaum aún espera recomendaciones para reanudar operación del Tren Interoceánico

¿Quién entregó a El Jardinero? La pista que refuerza la hipótesis de traición del CJNG, según especialista

El pasado lunes, Audias Flores Silva, El Jardinero, fue detenido en Nayarit

¿Quién entregó a El Jardinero? La pista que refuerza la hipótesis de traición del CJNG, según especialista

Monoplaza de Checo Pérez estrenará nuevo diseño para el Gran Premio de Miami 2026

Además del rediseño, la escudería introducirá mejoras aerodinámicas en busca de mayor rendimiento en pista

Monoplaza de Checo Pérez estrenará nuevo diseño para el Gran Premio de Miami 2026

Sheinbaum cuestiona fundamentos para pedir juicio político contra titular de CNDH

Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, enfrenta críticas tras rechazar un informe de la ONU sobre desapariciones forzadas

Sheinbaum cuestiona fundamentos para pedir juicio político contra titular de CNDH

Sheinbaum afirma que desconoce sobre retiro de visa al gobernador Rocha Moya

La presidenta afirmó no tener conocimiento de la visa revocada, mientras Estados Unidos prepara posibles cargos formales contra funcionarios mexicanos

Sheinbaum afirma que desconoce sobre retiro de visa al gobernador Rocha Moya
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de abril: caída de El Jardinero afectaría comunicación entre CJNG y Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de abril: caída de El Jardinero afectaría comunicación entre CJNG y Los Chapitos

¿Quién entregó a El Jardinero? La pista que refuerza la hipótesis de traición del CJNG, según especialista

Caída de El Jardinero afectaría comunicación entre el CJNG y Los Chapitos, asegura experto

Sheinbaum descarta sanciones contra agencias de EEUU por caso de Chihuahua: atribuye esa responsabilidad a los gobiernos estatales

El Jardinero: así estafaba el operador del CJNG a ciudadanos estadounidenses con tiempos compartidos

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje con el que Ricardo Perez sorprendió a Susana Zabaleta por su segundo aniversario

El emotivo mensaje con el que Ricardo Perez sorprendió a Susana Zabaleta por su segundo aniversario

¿Juan Gabriel vive? Periodista comparte conversaciones y una prueba de vida clave que desafía la versión oficial

Sergio Mayer aclara si le interesaría manejar la carrera de Emiliano Aguilar: “Es tan orgánico”

Laura Flores revela que padeció pleuritis: qué es esa enfermedad y cómo influye la contaminación

El mensaje viral del ISSSTE sobre las medias de compresión para piernas hinchadas: “Súbanle el sueldo al becario”

DEPORTES

FC Juárez vs América Femenil: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el juego de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026

FC Juárez vs América Femenil: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el juego de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Monoplaza de Checo Pérez estrenará nuevo diseño para el Gran Premio de Miami 2026

Monterrey hace oficial la salida del español Sergio Canales tras fracaso en el Clausura 2026

“¿Es neta el Memote Martínez?”: usuarios revientan con memes tras convocatoria del jugador de Pumas al Mundial 2026

Pumas comparte emotivo mensaje al Memote Martínez tras su convocatoria a México rumbo Mundial 2026: “Darás lo mejor de ti”