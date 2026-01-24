CDMX: venta de animales en Internet persiste pese a prohibición en el espacio público

Comercio de animales se muda a redes sociales y plataformas digitales ante restricciones en CDMX. (Imagen ilustrativa Infobae)

La comercialización de mascotas en plataformas digitales de la Ciudad de México continúa sin freno, a pesar de los avances en la restricción de la venta de animales vivos en mercados y espacios públicos. Las lagunas legales en el entorno digital han permitido que este mercado opere casi sin vigilancia ni sanciones, lo que permite la compra de perros, gatos, aves y reptiles a través de redes sociales y sitios digitales.

<b>Prohibición en mercados no frena a vendedores de animales</b>

La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México establece prohibiciones claras para la venta de animales en mercados públicos, vía pública, tiendas departamentales y cualquier establecimiento no autorizado.

Esta normativa, aplicada con rigor en espacios como el Mercado Sonora, obliga a quienes venden animales vivos a cumplir requisitos estrictos: licencia de funcionamiento, registro ante la Agencia de Atención Animal, condiciones sanitarias adecuadas, supervisión veterinaria y la venta de ejemplares esterilizados y registrados.

Marketplaces permiten la venta de animales sin restricciones. (Captura de pantalla)

Sin embargo, este marco legal se queda corto en el ámbito digital, ya que en un monitoreo realizado por Infobae México a través de Facebook o plataformas digitales como Mercado Libre la venta de animales persiste. Mientras los puestos tradicionales desaparecen o son vigilados por las autoridades, el comercio de mascotas se desplaza a internet, donde la regulación resulta prácticamente inexistente y los vendedores logran burlar los filtros para lograr la venta de mascotas.

<b>Plataformas digitales: un canal sin control</b>

En 2018 la venta de animales en publicaciones de Facebook quedó prohibida, sin embargo, los vendedores persisten en su objetivo, bajo términos que la propia red social no sanciona, se alojan en grupos privados o públicos, exhibiendo a las mascotas bajo mensajes como “Hermosa gatita persa exótica, lista para irse a un nuevo hogar a partir. CDMX. Informes inbox”.

Los anunciantes también usan páginas con localizaciones especificas, en las que solo exhiben las fotos de los animales, sin mayor descripción, en grupos de compra y venta las descripciones son textuales, incluso buscan intercambiar por otras especies. Aunque la venta de perros y gatos abundan, otra especie que también se comercializa son los “gallos de pelea”, donde incluso los exhiben en jaulas.

Vendedores ofertan mascotas en redes sociales. (Captura de pantalla)

En sitios como Mercado Libre la oferta es aún más visible: solo en la capital mexicana hay más de 800 anuncios activos de distintas razas caninas. Muchos vendedores prometen envíos a todo el país, pagos a plazos y hasta “garantía” durante 15 días, reforzando la percepción de que un animal es una simple mercancía.

La facilidad con la que se pueden adquirir mascotas en línea fomenta compras impulsivas, motivadas por modas o tendencias virales, sin reflexión sobre las necesidades reales de los animales. Especialistas y rescatistas han señalado a medios nacionales que muchas personas no consideran el compromiso de atención veterinaria, actividades físicas requeridas o la garantía de alimento y agua, situación que deriva en abandono.

<b>¿Cómo operan las ventas de animales en internet?</b>

El interesado busca anuncios en redes sociales, Marketplace o plataformas de compraventa. Compradores contactan a vendedores en grupos públicos o privados y en publicaciones con términos que no son penalizados. El vendedor presenta fotos, videos y precios, algunos abren páginas para ofertar a las mascotas. Diversidad de animales son vendidos a plazos, con tarjetas de créditos y con “garantía” de 15 días. No existe supervisión sobre el origen del animal ni sobre las condiciones en que se encuentra antes de la entrega.

Gallos de pelea son ofertados en redes sociales.(Captura de pantalla)

Mientras autoridades, legisladores y organizaciones buscan alternativas para frenar la venta de animales en internet, cientos de anuncios siguen activos cada día, perpetuando un ciclo de maltrato, abandono y clandestinidad.