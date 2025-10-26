México

Rocha Moya se disculpa por comentario sobre nueva secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla

“¿Quién era Yeraldine antes de ser diputada? Era una meserita de una lonchería de Dimas”, señaló el gobernador durante un acto público realizado el pasado 5 de abril en Culiacán

Por Alexa Cirel

Yeraldine Bonilla asumiendo su nuevo cargo como la Secretaría General de Gobierno, junto al gobernador Rocha Moya. (IG: yeraldinebonillamx)

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ofreció una disculpa pública tras la difusión de un video en el que se refirió de manera despectiva a su hoy secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, a quien llamó “una meserita de una lonchería” durante un acto público realizado el pasado 5 de abril en Culiacán.

Las declaraciones resurgieron luego de que Bonilla fuera designada como nueva secretaria general de Gobierno, en sustitución de Feliciano Castro Meléndrez, quien asumió la titularidad de la Secretaría de Economía tras la salida de Ricardo Velarde Cárdenas.

En aquel evento, la colocación de la primera piedra del Malecón Margen Izquierda, Rocha Moya realizó un “pase de lista” entre los presentes y, al mencionar a la entonces presidenta del Congreso estatal, dijo: “¿Quién era Yeraldine antes de ser diputada? Era una meserita de una lonchería de Dimas”.

Ante la polémica, Rocha Moya utilizó su cuenta de X para disculparse. Afirmó sentirse orgulloso de haber designado a Yeraldine Bonilla como la primera mujer en la historia de Sinaloa en ocupar la Secretaría General de Gobierno y aseguró que su comentario de abril fue “malinterpretado”.

Declaración de Rocha Moya sobre polémicos comentarios contra Yeraldine Bonilla. (X/@rochamoya)

“Si en ese momento utilicé una descripción que pudo resultar polémica y fuera de lugar, dejo una disculpa. El nombramiento de Yeraldine reafirma que en México es tiempo de mujeres”, escribió.

Las declaraciones de Yeraldine

Por su parte, Yeraldine Bonilla llamó a no interpretar negativamente las palabras del gobernador y agradeció la oportunidad de asumir el cargo. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, afirmó sentirse orgullosa de su historia y de haber trabajado desde joven.

“Cada etapa de mi vida ha sido fruto del esfuerzo y la constancia. No hay nada que reprochar; al contrario, es una muestra de que con perseverancia y compromiso las mujeres podemos llegar tan lejos como nos lo propongamos”, escribió.

Declaración de Yeraldine Bonilla sobre polémicos comentarios por parte de Rocha Moya. (Instagram/@yeraldinebonillamx)

Aseguró que, desde su nueva responsabilidad, buscará demostrar que ningún origen define el destino de una persona y agradeció la confianza del mandatario estatal, destacando que su historia representa a muchas mujeres trabajadoras de Sinaloa.

Quién es Yeraldine Bonilla

Yeraldine Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública, entre ellos el de subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado, así como encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública en 2023.

Yeraldine Bonilla asumiendo su nuevo cargo. (IG: yeraldinebonillamx)

Fue diputada local por Morena en la LXIII Legislatura y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal, donde fue reelegida para un segundo periodo. Su nombramiento como secretaria general de Gobierno marca un hecho histórico en la entidad, al ser la primera mujer en asumir dicho cargo.

Actualmente, se espera que Aidee Corrales Corrales, su suplente, asuma temporalmente la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa.

