México

Niña arrasa en internet al presumir su peinado de trompo de pastor para Festival del Día del Niño

El creativo peinado por el Día del Niño conquistó a miles de usuarios en las diferentes redes sociales

Guardar
El nivel de detalle dejó impresionados a los usuarios en redes.
El nivel de detalle dejó impresionados a los usuarios en redes.

Un video que circula en redes sociales se ha convertido en uno de los contenidos más comentados de los últimos días, luego de mostrar a una niña que llevó al siguiente nivel la creatividad para celebrar el Día del Niño. La menor apareció con un peinado temático que simulaba una taquería completa… literalmente sobre su cabeza.

La escena llamó la atención de miles de usuarios por el nivel de detalle. El peinado incluía un trompo al pastor en miniatura, una piña en la parte superior y hasta elementos decorativos que imitaban bebidas, logrando una representación bastante realista de un puesto de tacos. Incluso su trenza fue utilizada como parte del concepto, simulando una botella, lo que desató aún más reacciones entre los internautas.

PUBLICIDAD

El clip rápidamente se volvió viral, generando una ola de comentarios que destacaron tanto la originalidad como el esfuerzo detrás del diseño. Para muchos usuarios, este tipo de actividades escolares no solo involucran a los niños, sino que también requieren la participación activa de los padres.

El ingenio mexicano brilló en un concurso de ‘peinados locos’.
El ingenio mexicano brilló en un concurso de ‘peinados locos’.

Entre los mensajes que más se repitieron en la publicación se encuentran: “Esta tarea no es para los niños es para los padres”; “wowww quedó increíble!!”; “soy tan hambreada, que se me antojó”; “a los Oscar con ese talento”; “nos diste trompo, piña , bebida , tacos , limón , nombre de los tacos perooo no la charolita para dejar propina 😂 amé!”, “Mi niña apenas tiene dos años y ya ando viendo ideas para cuando esté en la primaria”.

PUBLICIDAD

Más allá del tono humorístico, el video refleja una tradición cada vez más popular en escuelas de México, donde se organizan concursos de “peinados locos” para fechas especiales. Estas dinámicas se han convertido en un espacio para que las familias desarrollen ideas ingeniosas y compartan momentos creativos.

El caso también pone en evidencia el alcance que pueden tener este tipo de contenidos en la era digital. Un momento cotidiano, como una actividad escolar, puede transformarse en un fenómeno viral capaz de llegar a millones de personas en cuestión de horas.

El creativo peinado por el Día del Niño conquistó a miles de usuarios.

Aunque no se ha dado a conocer la identidad de la menor ni el lugar donde ocurrió el hecho, el video continúa acumulando reproducciones y comentarios, consolidándose como uno de los ejemplos más recientes del ingenio mexicano que logra conquistar internet.

Al final, la creatividad, el humor y la cultura popular se combinaron en una escena que no solo provocó risas, sino que también despertó admiración por la dedicación detrás de un peinado fuera de lo común.

Temas Relacionados

NiñoDía del Niñotrompo de pastorviralmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La aprobación de Sheinbaum toca su piso histórico: economía y corrupción

Economía, corrupción e inseguridad erosionan su respaldo popular

La aprobación de Sheinbaum toca su piso histórico: economía y corrupción

Así puedes combatir el machismo desde la infancia, según colectivo de nuevas masculinidades

El colectivo GENDES señala que erradicar el machismo requiere de transformar la educación emocional y sexual en casa y escuela

Así puedes combatir el machismo desde la infancia, según colectivo de nuevas masculinidades

Depresión infantil en México: ¿Cómo detectarla a tiempo?

Durante la infancia esta enfermedad puede confundirse con otros problemas, como ansiedad, trastornos de conducta o déficit de atención

Depresión infantil en México: ¿Cómo detectarla a tiempo?

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

La medida cautelar se ordenó para asegurar su presencia en el proceso penal, mientras la autoridad judicial define su situación jurídica

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Dos jovencitas lograron escapar de secuestro al correr por calles de Chimalhuacán: regresaban de la tienda l Video

Las hermanas lograron esquivar por lo menos a dos hombres que viajaban en un auto gris en el municipio mencionado del Estado de México

Dos jovencitas lograron escapar de secuestro al correr por calles de Chimalhuacán: regresaban de la tienda l Video
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Cae con armas largas y droga El Pelucas, integrante del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Guerrero instalará puestos de control en Acapulco ante guerra del CJNG y remanentes del Cártel Independiente de Acapulco

“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas”: Senadores de Estados Unidos advierten por caso Rocha Moya

Asesinan a Marco Antonio Franco, regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende

ENTRETENIMIENTO

Lety Calderón cierra la puerta a Juan Collado y lanza contundente mensaje tras su divorcio

Lety Calderón cierra la puerta a Juan Collado y lanza contundente mensaje tras su divorcio

Nodal sorprende al hablar del dolor ocasionado por traiciones de familiares: “A mí ya no me tumba nadie”

Celos, poder y traiciones: lo que nunca se contó del vínculo entre El Tigre Azcárraga y Rosita Arenas

“Casi la descalabran”: visita de Kenia Os a la CDMX termina en fuerte zafarrancho con la prensa y fans

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

DEPORTES

Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup

Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup

Así lucían Checo Pérez y sus compañeros de la Fórmula 1 cuando eran niños

Jersey conmemorativo de Chivas 120 años: fecha de lanzamiento y precio oficial

CMLL confirma estrellas de NJPW para FantasticaMania México 2026: Tiger Mask dice adiós a la Arena México

José Ramón Fernández hace gesto obsceno al Escorpión Dorado tras escuchar al himno del América