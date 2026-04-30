México

Influencer mexicana viaja a Tailandia y encuentra su foto en tienda sin permiso

La joven descubrió que su imagen era usada en un negocio local mientras paseaba

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El caso desató debate sobre privacidad y uso de imágenes en internet.
El caso desató debate sobre privacidad y uso de imágenes en internet.

Lo que comenzó como un viaje soñado terminó convirtiéndose en una de las historias más insólitas del año. Una influencer mexicana vivió un momento inesperado durante sus vacaciones en Tailandia, cuando descubrió que su imagen era utilizada sin autorización en un negocio local.

De acuerdo con el relato que la propia creadora compartió en la plataforma TikTok, todo ocurrió mientras recorría un mercado en busca de recuerdos junto a sus amigas. Entre los puestos, algo llamó poderosamente su atención: un cartel publicitario que promocionaba accesorios para el cabello… con su rostro como protagonista.

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La sorpresa fue inmediata. La fotografía, originalmente publicada por ella en redes sociales en México, había sido reutilizada por el establecimiento a miles de kilómetros de distancia, sin previo aviso ni consentimiento. La joven documentó el momento entre risas y asombro, dejando testimonio de lo ocurrido.

“Cuando te das cuenta de que eres famosa en Tailandia y tú ni enterada”, bromeó la influencer al grabar el anuncio, en el que aparecía modelando los productos, pese a no haber participado en ninguna campaña ni recibir pago alguno.

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La influencer se volvió viral tras hallar su foto en un cartel comercial.
La influencer se volvió viral tras hallar su foto en un cartel comercial.

El caso rápidamente se volvió viral, generando miles de reacciones entre usuarios que se dividieron entre el humor y la preocupación. Para muchos, la situación refleja la facilidad con la que las imágenes pueden circular en internet sin control, especialmente cuando se trata de contenido público.

Especialistas en temas digitales han advertido que este tipo de situaciones no es aislado. En la actualidad, fotografías compartidas en redes sociales pueden ser descargadas y reutilizadas por terceros, en ocasiones con fines comerciales, sin que los propietarios originales lo sepan.

El episodio también pone sobre la mesa el debate sobre la privacidad en línea y el uso indebido de la imagen personal. Aunque en este caso la protagonista tomó el hecho con humor, no deja de ser un ejemplo claro de los riesgos que implica la exposición digital.

Más allá de lo anecdótico, la historia deja varias reflexiones. Desde la posibilidad de que una imagen viaje sin control por el mundo, hasta el hecho de que alguien pueda lucrar con el rostro de otra persona sin autorización. En un entorno donde la viralidad es constante, la línea entre lo público y lo privado parece cada vez más difusa.

Por ahora, la influencer decidió quedarse con la anécdota y compartirla con sus seguidores, convirtiéndose en protagonista de una historia que mezcla sorpresa, ironía y los alcances inesperados del internet en la vida cotidiana.

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