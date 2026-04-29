Banco Santander ganó 1.225 millones de euros en Latinoamérica hasta marzo, un 0,65 % más

Madrid, 29 abr (EFE).- El Banco Santander obtuvo en el primer trimestre del año en Latinoamérica, que incluye Brasil, México, Argentina y Chile, un beneficio neto de 1.225 millones de euros, un 0,65 % más que un año antes, con Argentina como único mercado con menos beneficios, casi un 60 % menor.

En una nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, el banco indica que en Brasil, su mayor mercado en el continente americano, el beneficio alcanzó 542 millones de euros, un 6,4 % más que un año antes y un 8,3 % menos que en el último trimestre de 2025.

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La mejora del beneficio obedece al aumento de los ingresos y a la menor carga fiscal, con los costes creciendo por debajo de la inflación.

Los créditos aumentaron un 2 % en tasa interanual hasta 98.000 millones de euros, en tanto que los depósitos apenas sufrieron variación en 87.000 millones.

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En México, el beneficio alcanzó 421 millones de euros, un 7 % más que un año antes, con un incremento del margen de intereses del 7 %, hasta 1.208 millones.

La nota destaca también el fuerte aumento de créditos y depósitos desde el mismo trimestre del año anterior; los primeros crecieron un 9 % hasta 52.000 millones, y los segundos, un 7 %, hasta 47.000.

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En Chile el beneficio del trimestre se situó en 210 millones de euros, un 16 % más que entre enero y marzo de 2025, con mejora de ingresos y de comisiones, que alcanzaron 160 millones de euros.

Los créditos crecieron un 4 %, hasta 41.000 millones, y los depósitos lo hicieron un 1 %, hasta 29.000 millones.

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En Argentina el beneficio trimestral se redujo casi un 60 % hasta 52 millones de euros, impactado por las mayores dotaciones.

Tras el fuerte aumento de 2025, los créditos crecieron un 10 % en tasa interanual, hasta 9.000 millones de euros, con una subida del 10 % de clientes, en tanto que los depósitos crecieron en menor medida, un 2 %, hasta 11.000 millones.

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El negocio del Santander en Estados Unidos le reportó un beneficio de 428 millones de euros, un 14 % más.

Los créditos crecieron interanualmente un 5 % hasta 115.000 millones de euros, en tanto que los depósitos aumentaron un 1 % hasta 86.000 millones. EFE

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