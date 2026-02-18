Atacan a balazos domicilio de Homar Salas, líder electo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa

Foto: Redes sociales

La mañana de este miércoles s registró un ataque a balazos en el domicilio de Homar Salas Gastélum, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC) en Sinaloa.

De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, fue alrededor de las 06:00 de la mañana que se reportó al 911 detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Las Brisas del sector Santa Fe.

Para atender la emergencia fueron desplegados elementos de seguridad, quienes localizaron la vivienda del dirigente electo con perforaciones por arma de fuego.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar el levantamiento de indicios y comenzar con la investigación del hecho.

El secretario del Ayuntamiento señaló que tanto Homar Salas como su familia se encontraban al interior del domicilio cuando se registró el ataque armado, sin embargo no sufrieron lesiones.

El domicilio quedó con impactos de arma de fuego. Foto: X/ Peiro Noticias

Dicha información fue confirmada por el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien detalló que mantuvo comunicación con el dirigente sindical y pudo confirmar que se encontraba bien.

“Está bien en su integridad tras los hechos de los que fue objeto su casa. He pedido a la SSPyTM le de acompañamiento y estaremos atentos a las investigaciones que hace la FGES”, escribió en sus redes sociales.

Participaron dos vehículos en la agresión armada

Tras los hechos, la titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que se abrió una carpeta de investigación de oficio por el ataque armado en contra del domicilio del líder sindical y destacó que hasta el momento Homar Salas no ha presentado una denuncia.

De acuerdo con los primeros datos, la agresión armada fue cometida por un grupo de sujetos que arribaron al domicilio a bordo de dos vehículos, uno de color negro y otro blanco, quienes abrieron fuego en contra de la vivienda.

Foto: Facebook / Homar Salas

La fiscal señaló que continuarán realizando entrevistas para determinar posibles líneas de investigación sobre la comisión del ataque armado. En tanto, descartó que Salas Gastélum haya denunciado amenazas previas a este hecho.

Cabe señalar que Homar Salas fue elegido como dirigente del STASAC para el periodo 2026-2029 el pasado viernes. De acuerdo con reportes, durante la madrugada de ese día se realizaron pintas en la sede sindical con la advertencia de no acudir a votar.

A pesar de las pintas, el proceso se realizó sin incidentes, dando como resultado el triunfo de Salas Gastélum por más de 400 votos de diferencia sobre la planilla Tinta, encabezada por Zayda Flores Manjarrez.

La elección se realizó con dos contendientes luego de que Julio Duarte y Manuel Espinoza declinaron sus participaciones de último momento por razones de salud y motivos personales, respectivamente.