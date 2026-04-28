Destituyen a directora e intendente de primaria en Puebla por presunto caso de acecho a niñas: habría orificios en las paredes de los baños

De acuerdo con testimonios de padres de familia, estos “hoyos” conectaban con una bodega a la que únicamente tenía acceso el intendente. Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla destituyó a la directora y al intendente de la primaria “María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno”, ubicada en San Bernabé Temoxtitla, tras un presunto caso de acecho a niñas en baños escolares, donde habrían detectado orificios en las paredes.

De acuerdo con información de medios locales, el caso se hizo público luego de que en redes sociales circularan fotografías y videos en los que se observan perforaciones en los muros de los sanitarios de la escuela.

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De acuerdo con testimonios de padres de familia, estos “hoyos” conectaban con una bodega a la que únicamente tenía acceso el intendente, identificado como Juan Pablo “N”, quien fue señalado como presunto responsable.

Acusan encubrimiento dentro del plantel

Los tutores también denunciaron que, tras descubrirse los orificios en el baño de niñas, la directora presuntamente brindó protección al intendente, lo que generó mayor inconformidad entre la comunidad escolar.

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Ante esta situación, los padres decidieron acudir directamente ante la SEP Puebla para exigir la intervención de las autoridades educativas.

Como medida de presión, el pasado 27 de abril, padres de familia realizaron un bloqueo en la intersección de 11 Sur y 145 Poniente, con el objetivo de exigir justicia para los menores y una investigación a fondo sobre los hechos.

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La protesta provocó afectaciones viales en la zona y atrajo la atención de autoridades estatales.

SEP confirma destituciones e investigaciones

Tras la manifestación, la Secretaría de Educación Pública confirmó la destitución de la directora y del intendente del plantel.

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A través de su cuenta oficial en X, la dependencia informó que sostuvo un diálogo con las familias afectadas y que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, señaló que las clases continuarán con normalidad en la institución.

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Piden reforzar vigilancia en escuelas

A pesar de las acciones anunciadas, usuarios en redes sociales y padres de familia han solicitado a la SEP implementar medidas de vigilancia en otros planteles educativos de Puebla, con el fin de prevenir posibles casos similares y garantizar la seguridad de niñas y niños.

El caso ha generado preocupación sobre las condiciones de seguridad en escuelas públicas y la necesidad de reforzar protocolos de protección a menores.

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