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UNAM lanza rodada ciclista para fomentar la lectura y la escritura: estas son las actividades

Este taller se realiza desde 2021 con el objetivo de fomentar el hábito ciclista, la lectura y el diálogo entre participantes

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El próximo 7 de mayo iniciará el curso-taller “Pedaléalee, letras en bicicleta”, una propuesta que combina el ciclismo con la lectura y la escritura, dirigida a hispanohablantes y estudiantes de niveles 7 y 8 de español. La actividad forma parte de la oferta cultural del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De acuerdo con Gaceta UNAM, el taller es impartido por la doctora Lucila Navarrete Turrent, quien explicó que este proyecto se realiza desde 2021 y adoptó su nombre actual en 2023, con el objetivo de fomentar el hábito ciclista, la lectura y el diálogo entre participantes.

Un curso que une bicicleta, libros y escritura

El programa propone un enfoque integral en el que las y los asistentes no solo profundizan en el universo del ciclismo, sino que también desarrollan habilidades de lectura crítica y escritura creativa.

Durante las sesiones se abordan distintos géneros literarios relacionados con la bicicleta, como el manual de ciclismo —presente desde finales del siglo XIX—, la autobiografía ciclista, textos ensayísticos y obras de carácter lúdico. Entre las lecturas contempladas se encuentran títulos como Damas en bicicleta, Elogio de la bicicleta y Bici Zen.

Lucila Navarrete Turrent destacó que el curso pone énfasis en las escrituras del yo y en los géneros de no ficción, con el fin de que incluso quienes no tienen experiencia escribiendo puedan desarrollar textos a partir de sus memorias y vivencias.

Claves del curso “Pedaléalee, letras en bicicleta”

  • Inicio: 7 de mayo
  • Duración: nueve sesiones (siete virtuales y dos presenciales)
  • Dirigido a: hispanohablantes y estudiantes de niveles 7 y 8 de español
  • Requisitos: interés por la bicicleta, la lectura y la escritura
  • Actividades: lecturas, discusión, escritura de textos y rodadas ciclistas
  • Objetivo: escribir al menos tres textos y buscar la publicación de uno

Rodadas ciclistas y creación colectiva

El taller consta de nueve sesiones, de las cuales siete son virtuales y dos presenciales. Estas últimas consisten en rodadas ciclistas que complementan la experiencia literaria.

La primera rodada se llevará a cabo el 1 de junio en la zona de murales de la UNAM, donde las y los participantes realizarán ejercicios de escritura espontánea a partir de lo observado. La segunda será el 3 de junio, en el marco del Día Mundial de la Bicicleta, y se realizará en coordinación con Bicipuma, recorriendo ciclovías entre facultades en un ambiente celebratorio.

Publicación de textos y comunidad

Uno de los objetivos centrales del curso es que cada participante escriba al menos tres textos, con la meta de que uno de ellos pueda ser publicado. A lo largo del taller, los escritos se comparten y se someten a discusión colectiva, generando un espacio de diálogo y comunidad.

Con esta iniciativa, la Universidad Nacional Autónoma de México impulsa una propuesta innovadora que integra la cultura, el deporte y la creación literaria, consolidando espacios donde el aprendizaje también se vive sobre ruedas.

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