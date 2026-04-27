México

Por quejas ciudadanas, Profepa clausura predio en Puebla por tala de árboles, apertura de caminos y lotificación ilegal

Se constató la remoción de vegetación forestal, lo que genera daños al medio ambiente

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Durante la revisión, se constató la remoción parcial y total de vegetación forestal en una superficie de 24,942 metros cuadrados, principalmente selva baja caducifolia.
Durante la revisión, se constató la remoción parcial y total de vegetación forestal en una superficie de 24,942 metros cuadrados, principalmente selva baja caducifolia. (X: Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura total temporal de un predio en el ejido San Lorenzo Tajonar, municipio de Huaquechula, Puebla, como resultado de actividades de cambio de uso de suelo realizadas sin la autorización legal correspondiente. La intervención se produce tras recibir denuncias ciudadanas sobre la remoción de vegetación y el ingreso de maquinaria en la zona.

El 17 de abril de 2026, personal de Profepa efectuó una visita de inspección en el predio identificado como “Polígono 3/3”. Durante la revisión, se constató la remoción parcial y total de vegetación forestal en una superficie de 24,942 metros cuadrados, principalmente selva baja caducifolia.

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Esta alteración del ecosistema se realizó con el objetivo de destinar el terreno a actividades no forestales, como la apertura de caminos y lotificación, sin contar con la autorización previa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Daños al ecosistema y acciones preventivas

La dependencia ambiental explicó que “la eliminación de la cubierta vegetal en ecosistemas de selva baja caducifolia genera pérdida de diversos servicios ambientales como la infiltración de agua, captura de partículas suspendidas, generación de oxígeno, deterioro del hábitat de especies de flora y fauna silvestre, así como la degradación del suelo y la alteración del equilibrio ecológico”. Por ello, la Profepa determinó la clausura total temporal del predio con el fin de evitar mayores daños al ecosistema forestal.

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La Procuraduría precisó que estas acciones constituyen una infracción a la normatividad ambiental, ya que el cambio de uso de suelo en terrenos forestales requiere de una autorización expresa por parte de la Semarnat.

La intervención busca frenar de inmediato las actividades que ponen en riesgo los recursos naturales y que pueden causar daños irreversibles al ambiente local.

De acuerdo con el procedimiento, la Profepa dará seguimiento al proceso administrativo correspondiente. Además, “continuará realizando acciones de inspección y vigilancia para prevenir y sancionar actividades que afecten los recursos forestales”, reiteró la autoridad ambiental.

El caso en el ejido San Lorenzo Tajonar destaca la importancia de la denuncia ciudadana y la atención oportuna por parte de las autoridades para salvaguardar los ecosistemas. La Profepa concluyó que mantendrá la supervisión y el seguimiento de este y otros casos en la región, en cumplimiento de su mandato de protección ambiental y conservación de los recursos naturales.

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