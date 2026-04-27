Sheinbaum pide que caso de agentes de la CIA en Chihuahua sea “una excepción” en México

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 27 de abril. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que confía en que no se vuelva a repetir un caso similar al ocurrido hace unos días con los agentes de la CIA, los cuales se encontraban en territorio mexicano sin la acreditación correspondiente.

“Esperemos que sea un caso de excepción, que a partir de este momento, como se venia haciendo, se cumplan las reglas de nuestra Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, declaró la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 27 de abril en Palacio Nacional.

Aseguró que el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson realizaron una nota diplomática en conjunto, donde manifestaron estar de acuerdo en que se cumplan las leyes mexicanas establecidas en la carta magna.