México

Suspensión pensiones IMSS en mayo 2026: depósito podría no caer a quienes incumplan estos requisitos

Además, de acuerdo con el calendario oficial, el pago no llegará el 1 de mayo como suele ocurrir, debido al feriado por el Día del Trabajo

Guardar
Imagen WNUP7AF2MJEDLDXQP2LRNZE7LY

El pago de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente a mayo de 2026 ha generado preocupación entre jubilados en México, no solo por el cambio en la fecha de depósito, sino por el riesgo de suspensión o cancelación del beneficio en ciertos casos.

De acuerdo con el calendario oficial, el pago no llegará el 1 de mayo, como suele ocurrir, debido al feriado por el Día del Trabajo. En su lugar, el depósito se realizará hasta el lunes 4 de mayo de 2026.

Sin embargo, autoridades han advertido que no todos los pensionados recibirán el dinero, especialmente si presentan irregularidades en su situación.

¿Habrá suspensión masiva de pensiones IMSS?

No existe un anuncio oficial de una suspensión generalizada de pensiones. No obstante, sí hay un contexto legal que permite al IMSS retirar o suspender pagos de forma individual cuando detecta incumplimientos.

Esto se debe a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que el instituto pueda cancelar pensiones si se comprueban irregularidades en el cumplimiento de la ley.

Principales razones por las que podrían suspender tu pensión

Las autoridades han intensificado la verificación de datos, historial laboral y situación legal de los pensionados. Entre las causas más comunes de suspensión destacan:

1. Datos falsos o inconsistentes

  • Errores en CURP, nombre o documentos oficiales
  • Información incorrecta en semanas cotizadas

2. Simulación laboral o fraude

  • Uso de empresas “fantasma” para sumar semanas
  • Incrementos salariales artificiales antes de jubilarse

3. Regresar a trabajar sin cumplir reglas

  • Reincorporarse al empleo formal sin notificar al IMSS
  • Trabajar bajo un régimen incompatible con la pensión

4. No cumplir requisitos específicos de la pensión

  • Pensionados por invalidez que no acuden a revisiones médicas
  • Cambios en estado civil en pensiones por viudez

5. Inconsistencias en registros oficiales

  • Problemas en el registro de supervivencia
  • Falta de actualización de datos biométricos

6. Cobros indebidos o incompatibilidad de beneficios

  • Recibir dos pensiones que no pueden coexistir
  • Asignaciones familiares indebidas

Revisión más estricta en 2026: ¿por qué aumenta el riesgo?

El IMSS ha reforzado sus controles mediante cruces de información con el SAT y el Registro Nacional de Población (Renapo), lo que permite detectar irregularidades con mayor precisión.

Además, cualquier inconsistencia —incluso menor— puede activar una revisión automática del expediente, lo que podría derivar en bloqueos temporales o definitivos del pago.

¿Qué hacer si no recibes tu pensión en mayo?

Si el depósito no se refleja el 4 de mayo:

  • Verifica que tus datos personales estén actualizados
  • Confirma que no haya cambios en tu situación laboral o legal
  • Acude a tu subdelegación del IMSS para iniciar una aclaración de pago

En muchos casos, la suspensión puede ser temporal y corregible, especialmente si se trata de errores administrativos.

El pago de la pensión IMSS mayo 2026 está garantizado para la mayoría, pero no para todos. El endurecimiento de controles busca evitar fraudes, por lo que cumplir con los requisitos legales y mantener tu información actualizada será clave para no perder este ingreso.

Temas Relacionados

PensionesIMSSMayo 2026DepósitosJubiladosmexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

¿Nuevo derrame de petróleo? Pemex reporta reparación de fuga en Yucatán, asegura que no hay riesgo

La empresa reportó que se realizaron las actividades de contención y que no se encontraron residuos de petróleo

¿Nuevo derrame de petróleo? Pemex reporta reparación de fuga en Yucatán, asegura que no hay riesgo

Prepara cheesecake de nuez y almendras con frutos rojos, un postre dulce y energético

Recetas familiares y nuevas variantes se mezclan en este clásico renovado, ideal para quienes disfrutan del sabor y la practicidad en las opciones frías

Prepara cheesecake de nuez y almendras con frutos rojos, un postre dulce y energético

Turista extranjero golpea a transportista en Cancún y desata indignación: video se vuelve viral

El ataque fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales

Turista extranjero golpea a transportista en Cancún y desata indignación: video se vuelve viral

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Fueron secuestrados mientras viajaban en motocicleta y posteriormente localizaron sus cuerpos en el paraje conocido como Las Antenas, en caminos de terracería que conectan Xalpatlahuac y Chautipa

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Como Edith Guadalupe: Kelly y Saira salieron a buscar trabajo y desaparecieron en Morelos y Puebla

Ambas desaparecieron tras acudir a una supuesta oferta laboral en redes sociales en Axochiapan

Como Edith Guadalupe: Kelly y Saira salieron a buscar trabajo y desaparecieron en Morelos y Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de abril: agresor de Teotihuacán planeó el tiroteo con anticipación

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Así fue el regreso de Mariano Sandoval a ‘Hoy’, tras la muerte de su padre: “Cada día será un homenaje”

Así fue el regreso de Mariano Sandoval a ‘Hoy’, tras la muerte de su padre: “Cada día será un homenaje”

Juan de Dios Pantoja confiesa que él escribió ataques y revive la guerra con Kenia Os: “Perdón”

Juan Carlos ‘Borrego’ Nava sufre parálisis facial por estrés tras una hospitalización de emergencia

JOP de Fuerza Regida desata escándalo por supuesta canción dedicada a Kimberly Loaiza: “Todos nos shipean”

¿Te imaginas a Alfredo Adame calvo? Así se ve tras raparse en La Mansión VIP

DEPORTES

FIFA activa la venta de boletos de última hora para el Mundial

FIFA activa la venta de boletos de última hora para el Mundial

Árbitro ‘Gato’ Ortiz presume título universitario y redes lo revientan: “Orgullo americanista”

Siete años sin títulos, estadio vacío y exigencias de reestructura: afición de Monterrey pide boicotear al equipo

NFL Draft 2026: este fue el equipo que seleccionó a Jim Plunkett, QB de raíces mexicanas que se convirtió en ídolo de los Raiders

Helinho rompe el silencio y denuncia ser víctima de racismo tras el partido ante América: “¡Es un crimen!”