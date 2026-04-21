Suspensión pensiones IMSS en mayo 2026: depósito podría no caer a quienes incumplan estos requisitos

El pago de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente a mayo de 2026 ha generado preocupación entre jubilados en México, no solo por el cambio en la fecha de depósito, sino por el riesgo de suspensión o cancelación del beneficio en ciertos casos.

De acuerdo con el calendario oficial, el pago no llegará el 1 de mayo, como suele ocurrir, debido al feriado por el Día del Trabajo. En su lugar, el depósito se realizará hasta el lunes 4 de mayo de 2026.

Sin embargo, autoridades han advertido que no todos los pensionados recibirán el dinero, especialmente si presentan irregularidades en su situación.

¿Habrá suspensión masiva de pensiones IMSS?

No existe un anuncio oficial de una suspensión generalizada de pensiones. No obstante, sí hay un contexto legal que permite al IMSS retirar o suspender pagos de forma individual cuando detecta incumplimientos.

Esto se debe a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que el instituto pueda cancelar pensiones si se comprueban irregularidades en el cumplimiento de la ley.

Principales razones por las que podrían suspender tu pensión

Las autoridades han intensificado la verificación de datos, historial laboral y situación legal de los pensionados. Entre las causas más comunes de suspensión destacan:

1. Datos falsos o inconsistentes

Errores en CURP, nombre o documentos oficiales

Información incorrecta en semanas cotizadas

2. Simulación laboral o fraude

Uso de empresas “fantasma” para sumar semanas

Incrementos salariales artificiales antes de jubilarse

3. Regresar a trabajar sin cumplir reglas

Reincorporarse al empleo formal sin notificar al IMSS

Trabajar bajo un régimen incompatible con la pensión

4. No cumplir requisitos específicos de la pensión

Pensionados por invalidez que no acuden a revisiones médicas

Cambios en estado civil en pensiones por viudez

5. Inconsistencias en registros oficiales

Problemas en el registro de supervivencia

Falta de actualización de datos biométricos

6. Cobros indebidos o incompatibilidad de beneficios

Recibir dos pensiones que no pueden coexistir

Asignaciones familiares indebidas

Revisión más estricta en 2026: ¿por qué aumenta el riesgo?

El IMSS ha reforzado sus controles mediante cruces de información con el SAT y el Registro Nacional de Población (Renapo), lo que permite detectar irregularidades con mayor precisión.

Además, cualquier inconsistencia —incluso menor— puede activar una revisión automática del expediente, lo que podría derivar en bloqueos temporales o definitivos del pago.

¿Qué hacer si no recibes tu pensión en mayo?

Si el depósito no se refleja el 4 de mayo:

Verifica que tus datos personales estén actualizados

Confirma que no haya cambios en tu situación laboral o legal

Acude a tu subdelegación del IMSS para iniciar una aclaración de pago

En muchos casos, la suspensión puede ser temporal y corregible, especialmente si se trata de errores administrativos.

El pago de la pensión IMSS mayo 2026 está garantizado para la mayoría, pero no para todos. El endurecimiento de controles busca evitar fraudes, por lo que cumplir con los requisitos legales y mantener tu información actualizada será clave para no perder este ingreso.