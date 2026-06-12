Gobierno del Edomex amplía a 13 años la vida útil del transporte público para impulsar su regularización

Ampliación de la vida útil de las unidades del transporte público en el Edomex (Jorge Contreras/Infobae México)

El gobierno del Estado de México anunció la ampliación de la vida útil de las unidades concesionadas y permisionadas que prestan el servicio de transporte público en la entidad, una medida que busca fortalecer al sector, garantizar la movilidad de millones de usuarios y facilitar la regularización de los operadores.

De acuerdo con el Acuerdo publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, los vehículos destinados al transporte público de pasajeros podrán operar hasta por 13 años contados a partir de su año modelo, ampliando así el plazo permitido para su circulación.

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La disposición estará vigente hasta el próximo 18 de diciembre de 2026 y forma parte de una estrategia integral para apoyar a los transportistas mexiquenses.

Transporte público tendrá más tiempo para regularizarse

Se busca la regularización del transporte público (Gob. Edomex)

El secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, explicó que la decisión responde a la necesidad de brindar condiciones que permitan a los concesionarios y permisionarios cumplir con sus obligaciones administrativas y avanzar en la regularización de sus unidades.

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Indicó que el objetivo central de la gobernadora Delfina Gómez es consolidar un sistema de transporte público eficiente, seguro y ordenado, al tiempo que se fortalece la estabilidad financiera de quienes prestan este servicio esencial para la población.

La ampliación de la vida útil permitirá que miles de unidades continúen operando legalmente mientras sus propietarios concluyen trámites relacionados con permisos, concesiones y demás requisitos establecidos por la autoridad estatal.

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Beneficio económico para transportistas

Los transportistas del Edomex han enfrentado retos derivados del incremento en costos operativos (Jorge Contreras/Infobae México)

La extensión de la vida útil también representa un alivio económico para el sector transportista, que en los últimos años ha enfrentado diversos retos derivados del incremento en costos operativos, mantenimiento y renovación vehicular.

La posibilidad de mantener las unidades en circulación durante un periodo más amplio evita que los concesionarios tengan que realizar inversiones inmediatas para sustituir vehículos, lo que contribuye a preservar la operación de rutas y servicios que diariamente utilizan millones de mexiquenses.

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Además, esta medida se complementa con diversos apoyos fiscales otorgados por el Gobierno estatal para incentivar el cumplimiento de obligaciones administrativas y tributarias.

Gobierno estatal ofrece subsidios y condonaciones

Subsidio del 100 por ciento en refrendo (Jorge Contreras/Infobae México)

Como parte de la estrategia de apoyo al transporte público, el Gobierno del Estado de México también autorizó un subsidio del 100 por ciento en el pago del Refrendo Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026 y años anteriores.

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El beneficio incluye además la condonación total de accesorios, multas, recargos y actualizaciones generadas por la falta de pago, siempre que los transportistas realicen los trámites correspondientes y cubran los derechos aplicables antes del 18 de diciembre de 2026.

A ello se suma el subsidio vigente del 100 por ciento en el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

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Las autoridades estatales señalaron que estas acciones buscan reducir la carga financiera para los concesionarios y fomentar la incorporación de más unidades al proceso de regularización.

Buscan fortalecer el derecho a la movilidad

La Secretaría de Movilidad destacó que el transporte público constituye un elemento fundamental para garantizar el derecho a la movilidad de la población mexiquense, por lo que resulta indispensable generar condiciones que permitan mantener la prestación del servicio.

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Las autoridades reiteraron que los transportistas interesados en conocer los requisitos, beneficios fiscales y alcances de la medida pueden consultar la publicación oficial en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, donde se detallan los lineamientos para acceder a estos apoyos y continuar con el proceso de regularización de sus unidades.