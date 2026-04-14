Por tercera vez, Profepa clausura relleno sanitario ilegal en Querétaro

Operaba de manera ilegal dentro de la reserva de la Biósfera Sierra Gorda, en Querétaro. (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un relleno sanitario que operaba de manera ilegal en el municipio de Arroyo Seco en el estado de Querétaro, además, dentro de la reserva de la Biósfera Sierra Gorda.

Debido a las autoridades sanitarias, la clausura se realizó por falta de cumplimiento de la legislación ambiental y la ausencia de autorización vigente en materia de impacto ambiental.

La medida se adoptó luego de una inspección realizada los días 7 y 8 de abril, en el predio denominado Mesas de Agua Fría, donde se constató que el sitio continuaba en operación recibiendo, clasificando, depositando y compactando residuos sólidos urbanos, con un flujo aproximado de siete toneladas diarias recolectadas por los servicios municipales.

El procedimiento de inspección reveló que el Ayuntamiento de Arroyo Seco no acreditó la regularización de la autorización en materia de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), condición indispensable para la operación de un relleno sanitario, sobre todo al encontrarse dentro de una reserva natural.

Esta situación representa un incumplimiento de los requisitos legales y técnicos establecidos para la disposición de residuos en zonas de alta importancia ecológica.

Es la tercera ocasión en la que Profepa clausura el sitio

Durante la visita de inspección, se identificaron diversas irregularidades relacionadas con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.

El personal encargado del sitio no presentó documentación que acreditara las especificaciones técnicas del relleno sanitario ni evidencias de monitoreo de lixiviados, biogás y acuíferos.

Imagen ilustrativa (Foto: Profepa)

La ausencia de estos controles impide garantizar que la operación del sitio no cause impactos negativos en el entorno natural, lo que incrementa el riesgo de contaminación del suelo y cuerpos de agua, así como la emisión de gases perjudiciales.

Este relleno sanitario ya había sido clausurado en 2022 por motivos similares. En 2024, se emitió una resolución administrativa que ratificó la clausura, impuso una sanción económica y ordenó la implementación de medidas correctivas.

Sin embargo, el cumplimiento de estas acciones no fue debidamente acreditado ante la autoridad ambiental, lo que motivó la nueva imposición de la clausura total temporal y la colocación de los sellos oficiales para detener la operación del sitio.

Riesgos ambientales y acciones de seguimiento

La operación de sitios de disposición de residuos sin la autorización ambiental vigente y sin el cumplimiento de las normas técnicas establecidas puede derivar en graves afectaciones al medio ambiente, incluidos la contaminación del suelo y del agua, la emisión de gases nocivos y riesgos para la salud de la población.

La Profepa es la autoridad encargada de realizar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental y la protección de los recursos naturales en la región.