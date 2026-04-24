México

Centrobús “Ruta de las Heroínas Indígenas”: estaciones, tarifa y fecha de inicio en CDMX

Por primera vez en la historia del transporte público capitalino, una ruta opera con conductoras exclusivamente mujeres

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Centrobús
Por primera vez en la historia del transporte público capitalino, una ruta opera con conductoras exclusivamente mujeres: 300 operadoras capacitadas tomarán el volante del Centrobús desde su primer día de servicio. (@ClaraBrugadaM)

La jefa de Gobierno Clara Brugada presentó la “Ruta de las Heroínas Indígenas”, un nuevo sistema de transporte eléctrico que circulará por el Centro Histórico de la Ciudad de México con 33 paradas distribuidas en dos circuitos. El servicio inicia pruebas operativas hoy y entra en funciones para el público el próximo 8 de mayo, con una tarifa de cinco pesos.

Las unidades son 100% eléctricas, de nueve metros de longitud, y operarán con una frecuencia de cinco minutos. El secretario de Movilidad Ulises García Nieto estima que en su primer día de operación el sistema beneficiará a 90 mil pasajeros.

Las operadoras son todas mujeres, una primera en la capital

Brugada Molina subrayó que esta será la primera ruta de transporte público en la Ciudad de México donde las conductoras sean exclusivamente mujeres. Para ello, se capacitaron 300 operadoras. “Cuando una mujer conduce una unidad de transporte público también se genera un cambio cultural, rompe inercias, derriba prejuicios y demuestra que no hay trabajos de hombres inaccesibles para las mujeres”, señaló la mandataria.

Centrobús
El Centrobús "Ruta de las Heroínas Indígenas" inicia pruebas operativas este 24 de abril y abre al público el 8 de mayo con tarifa de cinco pesos, dos circuitos eléctricos y 33 paradas en el Centro Histórico. (@ClaraBrugadaM)

La jefa de Gobierno añadió que la evidencia internacional indica que una mayor presencia de mujeres operadoras se asocia a entornos más seguros, trato más respetuoso y conducción más prudente.

Características del Centrobús

  • Propulsión 100% eléctrica
  • Nueve metros de longitud
  • Cámaras de videovigilancia interiores y exteriores
  • Conexión WiFi y GPS
  • Carga de celulares vía USB
  • Botones de pánico y auxilio
  • Rampa y sistema de arrodillamiento para personas con discapacidad
  • Accesibilidad universal

Estas son las rutas del Centrobús

  • Circuito exterior (6.2 kilómetros): recorre Eje Central, República del Salvador, Avenida Circunvalación, Venezuela y Belisario Domínguez.
  • Circuito interior (5.8 kilómetros): transita por Uruguay, Eje Central, Donceles y Circunvalación.

Con un horario de operación de 5:00 a 23:00 horas.

Centrobús
Atotoztli, Malintzin, Eréndira y otras ocho mujeres indígenas que gobernaron y resistieron regresan al espacio público a través de las paradas del Centrobús, como parte de un plan de revitalización del Centro Histórico. (@ClaraBrugadaM)

Entre las paradas del sistema destacan zonas próximas a:

  • Bellas Artes
  • Allende
  • San Juan de Letrán

Las cuales tendrán conexión al Metro, Metrobús, Trolebús, RTP y ciclovías. La ruta cubre 186 zonas de interés histórico, patrimonial o turístico, entre ellas el Museo del Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, la Alameda Central, el Hemiciclo a Juárez, la Torre Latinoamericana y el Zócalo.

Tótems con pantalla táctil y contenido en cuatro idiomas

Cada una de las 33 paradas contará con un tótem equipado, por primera vez, con pantalla táctil. Desde ahí, el usuario podrá consultar el tiempo de llegada del autobús, información sobre programas de gobierno, sitios de interés, el trazo de la ruta y noticias en español, inglés, francés y chino.

El director general de la Red de Transporte de Pasajeros, Daniel Arcos Rodríguez, informó que los tótems también difundirán las semblanzas de las 11 heroínas indígenas que dan nombre a la ruta: Atotoztli, Tecuichpo Ixcaxochitzin, Malintzin, Eréndira, la Señora Seis Mono, Pupualtzin, entre otras. Brugada las describió como mujeres que “gobernaron, decidieron y abrieron brecha en un tiempo de hombres”.

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