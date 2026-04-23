Gobierno de México reafirma alianzas estratégicas para enfrentar crisis climática y proteger ecosistemas con Francia

Alicia Bárcena destacó la colaboración entre México y Francia en materia ambiental. (Crédito: Semarnat)

La tarde de este 22 de abril, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer que México y Francia formalizaron una nueva etapa de cooperación ambiental, con la firma de dos Declaraciones de Intención que refuerzan las alianzas estratégicas ante el problema global de la crisis climática y la protección de la biodiversidad.

Este acto ocurre en el marco del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas y del Día Internacional de la Madre Tierra, y proyecta la relación bilateral hacia soluciones compartidas frente al cambio climático y la degradación ambiental.

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que la diplomacia ambiental es una herramienta para traducir acuerdos en acciones: “La diplomacia ambiental no puede ser un ejercicio abstracto: tiene nombres, tiene ecosistemas, tiene comunidades”. Bárcena afirma que México mantiene el compromiso de conservar el 30% de su territorio terrestre y marino para el año 2030, meta que impulsa mediante cooperación técnica, científica y financiera con Francia.

México y Francia formalizan nuevas declaraciones de intención

La Declaración de Intención entre la Semarnat y el Ministerio de la Transición Ecológica, Biodiversidad y Negociaciones Internacionales sobre el Clima y la Naturaleza de Francia actualiza el acuerdo bilateral de 2022. Este instrumento fortalece la coordinación para enfrentar problemas ambientales y refuerza compromisos en materia de economía circular, acción climática, protección de la biodiversidad y gobernanza oceánica.

Alicia Bárcena destaca cooperación con Francia en materia ambiental. (Foto: Semarnat)

De manera paralela, la Declaración de Intención en materia de Áreas Naturales Protegidas formaliza la cooperación entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Oficina Francesa de Biodiversidad. Este acuerdo impulsa el intercambio de experiencias, la cooperación técnica y el desarrollo de proyectos conjuntos para la conservación.

Diplomacia ambiental como respuesta global y solidaria

Durante la ceremonia, Alicia Bárcena destacó que los retos ambientales “no conocen fronteras” y exige acciones conjuntas entre países. La funcionaria subrayó: “Estos instrumentos no son solo documentos, son compromisos, son agendas que nos importan a ambas naciones”.

La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, sostuvo que la cooperación bilateral se orienta a resultados concretos: “Debemos lograr resultados, actuar mediante proyectos concretos, movilizando financiamiento y cooperación técnica y científica”. Borione agrega que México cuenta con Francia como aliado en iniciativas que beneficien a la naturaleza y a la población.

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, apuntó que la relación bilateral se traduce en acciones concretas frente a problemas urgentes como la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. Mercado resaltó la importancia del multilateralismo y la cooperación internacional para obtener resultados efectivos.

Alicia Bárcena destaca cooperación con Francia en materia ambiental. (Foto: Semarnat)

Fortalecimiento institucional y alcance de la cooperación

El comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez-Icaza Longoria, afirmó que la colaboración con Francia fortalece las capacidades institucionales de conservación en México: “La protección de la naturaleza no reconoce fronteras, pero exige voluntades comunes, esta declaración representa un paso trascendental para acelerar soluciones frente a los problemas compartidos”.

Entre los puntos clave de la cooperación bilateral destacan:

El compromiso de México para conservar el 30% de su territorio al 2030.

El impulso a la economía circular y la gobernanza oceánica.

El desarrollo de proyectos conjuntos en conservación y protección de la biodiversidad.