Super Niño en México: cómo afectará el fenómeno meteorológico al país

El fenómeno podría llegar pronto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos internacionales señalan que el fenómeno de El Niño podría activarse en México entre mayo y julio de 2026.

Según los modelos actuales, existe un 61% de probabilidades de que El Niño se forme este año y permanezca activo hasta finales de 2026.

Qué es el fenómeno de El Niño y cuándo llegaría a México

El fenómeno de El Niño es un evento climático global que surge de manera irregular cada dos a siete años, cuando las aguas superficiales del océano Pacífico central y oriental experimentan un calentamiento anómalo.

Este aumento de temperatura altera los patrones meteorológicos de todo el planeta, incluyendo a México.

El SMN estima que, si se cumplen las condiciones actuales, El Niño podría desarrollarse entre mayo y julio de 2026.

Infografía detallando las previsiones del fenómeno de El Niño en México para 2026, mostrando el 61% de probabilidad de ocurrencia y sus variados impactos climáticos como sequías y huracanes intensos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño forma parte del ciclo ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), que incluye también la fase opuesta, conocida como La Niña, y una fase neutra. Cada fase tiene repercusiones distintas en la distribución de lluvias y temperaturas, tanto a nivel local como global.

Estados que podrían estar afectados y consecuencias esperadas

Centro y Sur de México: Probabilidad de lluvias por debajo del promedio y sequías persistentes. Las autoridades anticipan condiciones más secas que podrían intensificar la escasez de agua y el estrés agrícola.

Costas del Pacífico: Mayor riesgo de huracanes de alta intensidad. En años previos con presencia de El Niño, como 2015 y 2023, se registraron ciclones de categoría 5 que impactaron la región.

Norte y Noreste (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas): Riesgo de sequías más severas ante la disminución de precipitaciones.

Península de Yucatán y sur del Golfo: Posible incremento en la actividad ciclónica, lo que eleva la probabilidad de inundaciones y daños a la infraestructura.

Áreas agrícolas vulnerables: Cambios bruscos en la cantidad y distribución de lluvias pueden afectar la producción de alimentos y la seguridad hídrica, incrementando la presión sobre la economía rural.

¿Cuál es la diferencia entre El Niño, La Niña y el Súper Niño?

El ciclo ENSO incluye tres fases principales:

. EFE/ Yander Zamora/Archivo

El Niño: Se produce cuando las aguas del Pacífico central y oriental se calientan de manera anómala. Provoca cambios globales en los patrones de lluvia y temperatura, generando, por ejemplo, sequías en unas regiones y lluvias abundantes en otras.

La Niña: Es la fase opuesta, marcada por el enfriamiento de las mismas aguas. Tiende a incrementar las lluvias en el sureste asiático y Australia, pero en México puede agravar la sequía y fomentar incendios forestales, aunque también aumentar la actividad ciclónica en el sur.

Súper Niño: No existe un consenso científico para esta categoría; suele utilizarse de manera informal para describir episodios especialmente intensos de El Niño, en los que el aumento de temperatura supera los dos grados centígrados respecto a la media. Hasta ahora, el SMN y la NOAA no han confirmado que en 2026 se alcance ese umbral.