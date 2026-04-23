México

Claudia Sheinbaum arremete contra el PAN por críticas sobre la participación de los agentes de la CIA; “Son antipatriotas”

La mandataria recordó que fueron ellos quienes pidieron intervención estadounidense en México

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Romero Hicks aseguró que se trata de calumnias en su contra
La presidenta reforzó el señalamiento respecto a que el proximo dirigente nacional del PAN es jefe del Cártel Inmobiliario | Foto: Presidencia

El PAN es un partido antipatriótico, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la postura que han manifestado respecto al caso del fallecimiento de agentes de la CIA en Chihuahua.

“El PAN, particularmente, los senadores, tiene una posición distinta a la nuestra. Muy parecida a cómo gobernó Calderón: guerra contra el narco, entrada de las agencias de Estados Unidos a participar en operativos. Esa es su visión”, afirmó la presidenta sobre los señalamientos de legisladores que buscaron llevar a comparecencia a la gobernadora por acuerdos de seguridad y el desmantelamiento de un laboratorio.

Durante la conferencia, Sheinbaum acusó a los senadores del PAN de mantener una postura “antipatriota”, señalando que “ellos son los que van a Estados Unidos a hablar mal del Gobierno de México y a pedir la intervención de Estados Unidos en México”. Recalcó que su administración defendió principios de colaboración internacional, pero siempre bajo “colaboración, coordinación, pero no subordinación”.

“Se lo he dicho en persona al presidente Trump, se lo he dicho por teléfono, se lo he dicho al embajador de Estados Unidos”, sostuvo la mandataria, quien resaltó la importancia de defender la soberanía e independencia mexicana. Subrayó que el marco de relación bilateral se basa en cuatro principios: “respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, cooperación sin subordinación”.

Sheinbaum enfatizó que la cooperación con gobiernos estatales, y en particular con Chihuahua, debe respetar la ley y canalizarse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ello considera una violación a la soberanía que la gobernadora de ese estado haya permitido la entrada de los agentes norteamericanos.

“No pueden ellos establecer una relación directa. No se puede. Y menos en operativos en campo. Incluso en capacitación tiene que pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores”, advirtió.

La presidenta cuestionó la congruencia de los legisladores del PAN, quienes “hablan de Estado de derecho allá en Estados Unidos, pero no hablan de Estado de derecho cuando se trata de estos temas” en México.

Señaló que existe una diferencia clara entre dos proyectos de nación. “Un proyecto de nación de subordinación y otro proyecto de nación de los que creemos en México, en las mexicanas y en los mexicanos, y que la colaboración y la cooperación con cualquier país del mundo se hace en el marco de nuestra Constitución y la defensa de la soberanía”, subrayó.

Sheinbaum concluyó que la discusión no debía centrarse en la comparecencia de un gobernador, sino en el respeto a la soberanía nacional y a las leyes mexicanas. “Ese no es lo que estamos discutiendo”, afirmó.

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