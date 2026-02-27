México

Vivienda para el Bienestar 2026: ¿Cómo registrarse el apoyo, los requisitos y documentos?

El programa opera a través de Conavi, Infonavit y Fovissste y cada organismo tiene reglas específicas según tu situación laboral

El programa opera a través de Conavi, Infonavit y Fovissste y cada organismo tiene reglas específicas según tu situación laboral

El programa Vivienda para el Bienestar 2026 se mantiene como una de las principales estrategias del Gobierno de México para garantizar el acceso a una vivienda digna a familias con ingresos limitados.

Sin embargo, el registro, requisitos y tipo de apoyo dependen del organismo al que el solicitante deba acudir: la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).

A continuación te explicamos cómo registrarte, qué requisitos debes cumplir y qué documentos necesitas en 2026.

¿Quiénes pueden acceder a Vivienda para el Bienestar 2026?

El primer paso es identificar tu condición laboral, ya que eso define a qué institución debes acudir.

  • Conavi atiende a personas sin seguridad social, es decir, que no son derechohabientes de Infonavit o Fovissste.
  • Infonavit está dirigido a trabajadores formales del sector privado que cotizan en el IMSS.
  • Fovissste corresponde a trabajadores del Estado afiliados al ISSSTE.
El programa Vivienda para el Bienestar 2026 opera a través de Conavi, Infonavit y Fovissste, con distintos requisitos según la situación laboral del solicitante y el tipo de apoyo que busque

Registro y requisitos en Conavi

La Comisión Nacional de Vivienda está enfocada en familias en situación de vulnerabilidad o rezago habitacional.

Requisitos principales:

  • Tener 18 años o más.
  • Ingresos de hasta dos salarios mínimos (en algunos esquemas hasta 5 UMAs mensuales).
  • No contar con vivienda propia.
  • No ser derechohabiente de Infonavit o Fovissste.
  • Población prioritaria:
  • Mujeres jefas de hogar.
  • Población indígena.
  • Adultos mayores.

Documentos para el registro:

  • Acta de nacimiento.
  • CURP.
  • Identificación oficial vigente.
  • Comprobante de domicilio.

El registro se realiza mediante módulos presenciales instalados en distintas regiones del país. Posteriormente se lleva a cabo una visita domiciliaria para validar la información. La selección puede realizarse mediante sorteo, dando prioridad a grupos vulnerables.

Los apoyos incluyen subsidios directos para vivienda nueva (hasta 600 mil pesos con 0% de interés), mejoramiento o ampliación de vivienda y reubicación en zonas de alto riesgo.

Registro y requisitos en Infonavit

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores está dirigido a trabajadores formales con relación laboral activa.

Requisitos básicos:

  • Cotizar en el IMSS.
  • Contar con puntos suficientes (calculados con edad, salario, ahorro en subcuenta de vivienda y tiempo cotizado).
  • No haber ejercido un crédito previamente o cumplir condiciones para uno adicional.

En este esquema no existen módulos especiales de inscripción como en Conavi. El instituto notifica directamente a los derechohabientes que cumplen con el perfil. También es posible acudir a oficinas para recibir orientación.

Los beneficios consisten en créditos hipotecarios tradicionales y programas de financiamiento con tasas preferenciales.

El programa Vivienda para el Bienestar 2026 opera a través de Conavi, Infonavit y Fovissste, con distintos requisitos según la situación laboral del solicitante y el tipo de apoyo que busque

Registro y requisitos en Fovissste

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE está destinado a servidores públicos activos.

Requisitos principales:

  • Estar en nómina y cotizar al ISSSTE.
  • Participar en el sistema de sorteos para asignación de créditos.
  • Ofrece créditos hipotecarios con tasas fijas y esquemas para vivienda nueva o usada.
  • Diferencias clave del programa

La principal diferencia entre Conavi, Infonavit y Fovissste radica en la afiliación a la seguridad social. Mientras Conavi atiende a personas sin seguridad social mediante subsidios directos, Infonavit y Fovissste operan bajo esquemas de crédito para trabajadores formales.

Para registrarte en Vivienda para el Bienestar 2026 debes identificar tu situación laboral, reunir tu documentación y acudir al organismo correspondiente. El programa continúa activo y representa una alternativa real para quienes buscan adquirir, construir o mejorar su vivienda bajo condiciones accesibles.

