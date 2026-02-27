Vivienda para el Bienestar 2026: ¿Cómo registrarse el apoyo, los requisitos y documentos?

El programa Vivienda para el Bienestar 2026 se mantiene como una de las principales estrategias del Gobierno de México para garantizar el acceso a una vivienda digna a familias con ingresos limitados.
Sin embargo, el registro, requisitos y tipo de apoyo dependen del organismo al que el solicitante deba acudir: la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).
A continuación te explicamos cómo registrarte, qué requisitos debes cumplir y qué documentos necesitas en 2026.
¿Quiénes pueden acceder a Vivienda para el Bienestar 2026?
El primer paso es identificar tu condición laboral, ya que eso define a qué institución debes acudir.
- Conavi atiende a personas sin seguridad social, es decir, que no son derechohabientes de Infonavit o Fovissste.
- Infonavit está dirigido a trabajadores formales del sector privado que cotizan en el IMSS.
- Fovissste corresponde a trabajadores del Estado afiliados al ISSSTE.
Registro y requisitos en Conavi
La Comisión Nacional de Vivienda está enfocada en familias en situación de vulnerabilidad o rezago habitacional.
Requisitos principales:
- Tener 18 años o más.
- Ingresos de hasta dos salarios mínimos (en algunos esquemas hasta 5 UMAs mensuales).
- No contar con vivienda propia.
- No ser derechohabiente de Infonavit o Fovissste.
- Población prioritaria:
- Mujeres jefas de hogar.
- Población indígena.
- Adultos mayores.
Documentos para el registro:
- Acta de nacimiento.
- CURP.
- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de domicilio.
El registro se realiza mediante módulos presenciales instalados en distintas regiones del país. Posteriormente se lleva a cabo una visita domiciliaria para validar la información. La selección puede realizarse mediante sorteo, dando prioridad a grupos vulnerables.
Los apoyos incluyen subsidios directos para vivienda nueva (hasta 600 mil pesos con 0% de interés), mejoramiento o ampliación de vivienda y reubicación en zonas de alto riesgo.
Registro y requisitos en Infonavit
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores está dirigido a trabajadores formales con relación laboral activa.
Requisitos básicos:
- Cotizar en el IMSS.
- Contar con puntos suficientes (calculados con edad, salario, ahorro en subcuenta de vivienda y tiempo cotizado).
- No haber ejercido un crédito previamente o cumplir condiciones para uno adicional.
En este esquema no existen módulos especiales de inscripción como en Conavi. El instituto notifica directamente a los derechohabientes que cumplen con el perfil. También es posible acudir a oficinas para recibir orientación.
Los beneficios consisten en créditos hipotecarios tradicionales y programas de financiamiento con tasas preferenciales.
Registro y requisitos en Fovissste
El Fondo de la Vivienda del ISSSTE está destinado a servidores públicos activos.
Requisitos principales:
- Estar en nómina y cotizar al ISSSTE.
- Participar en el sistema de sorteos para asignación de créditos.
- Ofrece créditos hipotecarios con tasas fijas y esquemas para vivienda nueva o usada.
- Diferencias clave del programa
La principal diferencia entre Conavi, Infonavit y Fovissste radica en la afiliación a la seguridad social. Mientras Conavi atiende a personas sin seguridad social mediante subsidios directos, Infonavit y Fovissste operan bajo esquemas de crédito para trabajadores formales.
Para registrarte en Vivienda para el Bienestar 2026 debes identificar tu situación laboral, reunir tu documentación y acudir al organismo correspondiente. El programa continúa activo y representa una alternativa real para quienes buscan adquirir, construir o mejorar su vivienda bajo condiciones accesibles.