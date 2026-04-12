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Colectivos en Jalisco piden remoción de funcionaria de Tequila por presuntas omisiones en casos de desaparecidos

Familias de personas ausentes y organismos civiles acusan falta de atención y bloqueo de información en carpetas de investigación activas en la región

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(Crédito: Imagen ilustrativa | REUTERS)
(Crédito: Imagen ilustrativa | REUTERS)

Colectivos de búsqueda en Jalisco exigieron la remoción de la agente del Ministerio Público de Tequila, a quien acusan de presuntas omisiones en la atención de casos de personas desaparecidas y de falta de seguimiento a las investigaciones en curso en la región.

La petición fue presentada por los colectivos Huellas de Amor y Buscando Corazones en Jalisco, que señalaron que la funcionaria —identificada como Karen Velázquez— habría acumulado denuncias de familiares que refieren falta de atención a pruebas entregadas, ausencia de respuestas y presunto desinterés en el avance de las carpetas de investigación, según reportan medios locales.

La representante de Huellas de Amor, Judith Ramos, afirmó que existen expedientes en los que, pese a la entrega de información por parte de las familias, no se han obtenido resultados ni seguimiento institucional. De acuerdo con su testimonio, esta situación ha generado la solicitud de que se revisen todas las carpetas bajo responsabilidad de la agente ministerial para impulsar su remoción.

El colectivo Buscando Corazones en Jalisco agregó que también ha enfrentado dificultades en la comunicación con la funcionaria, incluyendo bloqueos en canales digitales y falta de respuesta a solicitudes de búsqueda en distintas zonas del municipio de Tequila, entre ellas áreas donde se han planteado revisiones para la localización de restos humanos.

Las organizaciones señalaron que Velázquez sustituyó a la agente ministerial Ana Berenice Zúñiga Vargas, quien actualmente enfrenta señalamientos por presuntas omisiones en otro caso vinculado al hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

El exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego "N", fue señalado por empresarios y comerciantes de imponerles cuotas para operar. (Crédito de imagen: Anayeli Tapia/Infobae)
El exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego "N", fue señalado por empresarios y comerciantes de imponerles cuotas para operar. (Crédito de imagen: Anayeli Tapia/Infobae)

En el contexto de estas denuncias, una persona afectada relató que, tras entregar información en una mesa de trabajo, se registraron hechos de intimidación hacia su familia, lo que incluyó advertencias posteriores realizadas en su domicilio por terceros, según su testimonio.

Los colectivos insistieron en que las condiciones actuales en la atención de las carpetas de investigación han derivado en retrasos y falta de resultados en la búsqueda de personas desaparecidas en la región de Tequila, por lo que reiteraron su solicitud de intervención de las autoridades correspondientes.

Detención del presidente municipal

En este contexto, el 5 de febrero pasado, el presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego “N”, fue detenido junto con otros funcionarios como parte de la Operación Enjambre, un despliegue enfocado en investigar posibles redes de corrupción al interior de gobiernos locales.

De acuerdo con reportes de inteligencia, el edil es señalado por su presunta participación en un esquema de extorsión dirigido a empresas del sector cervecero y tequilero, además de posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones lo ubican como probable operador de una estructura dentro del Ayuntamiento que habría sido utilizada para presionar a comerciantes mediante cobros ilegales.

Los registros también indican que en mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía de Jalisco en relación con un evento musical del grupo Los Alegres del Barranco, donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, identificado como líder del CJNG.

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