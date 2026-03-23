México

¿Por qué el tequila es digestivo? La ciencia revela lo que hay detrás del agave

Investigaciones explican cómo ciertos compuestos naturales favorecen la salud intestinal y el equilibrio del organismo

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El tequila es una bebida
El tequila es una bebida emblemática de México elaborada a partir de agave, símbolo de tradición y orgullo nacional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tequila, una de las bebidas más representativas de México, ha sido asociado durante años con efectos digestivos. Más allá de la creencia popular, estudios científicos han comenzado a explicar por qué esta idea tiene un sustento en componentes específicos del agave.

De acuerdo con información publicada en la revista Acta de Ciencia en Salud, el origen de este posible beneficio está en los compuestos naturales presentes en la planta base del tequila, particularmente en el agave azul.

Aunque esto no significa que el consumo de alcohol sea un tratamiento, la investigación apunta a que ciertos elementos del agave podrían influir positivamente en el sistema digestivo cuando se estudian de manera aislada.

El agave: la clave detrás del tequila

El tequila mexicano está relacionado
El tequila mexicano está relacionado con efectos digestivos gracias a los compuestos naturales del agave azul. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tequila se obtiene del agave tequilana Weber var, una planta con alto valor tanto económico como biológico en México. Más allá de su uso en bebidas, contiene compuestos que han despertado interés en la comunidad científica.

“El Agave es una de estas plantas, debido a su valor comercial. El Agave tequilana Weber var. azul es uno de los principales agaves cultivados en México”, señala la investigación.

Dentro de esta planta se encuentran los fructanos, sustancias que han sido identificadas como potencialmente beneficiosas para la salud digestiva.

Fructanos: los aliados invisibles del intestino

Los fructanos presentes en el
Los fructanos presentes en el agave azul actúan como prebióticos que mejoran el equilibrio de la microbiota intestinal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fructanos son cadenas de azúcares que el cuerpo humano no puede digerir. En lugar de ser absorbidos, llegan intactos al colon, donde cumplen una función clave.

“Estos compuestos no pueden ser hidrolizados por el sistema digestivo de los humanos, por lo que al llegar al colon son utilizados como sustrato para algunas bacterias colónicas. Por ello reciben el nombre de prebióticos”, explica el estudio.

Al alimentar bacterias benéficas, estos compuestos favorecen el equilibrio de la microbiota intestinal, lo que puede traducirse en una mejor digestión y mayor bienestar general.

Más allá de la digestión: efectos en la salud

Consumir fructanos de agave ayuda
Consumir fructanos de agave ayuda a la mejor absorción de minerales y favorece procesos metabólicos esenciales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de los fructanos no se limita al sistema digestivo. Su presencia también está vinculada con beneficios más amplios en el organismo.

“Los fructanos de Agave mexicano son una opción favorable como potencial prebiótico e importantes en la microbiota humana”, destaca la publicación científica.

Además, se ha observado que estos compuestos pueden contribuir al fortalecimiento del sistema inmune, mejorar la absorción de minerales y apoyar en el metabolismo, lo que amplía el interés por el agave más allá de su uso tradicional en bebidas como el tequila.

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