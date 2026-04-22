México

Pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza este 22 de abril: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Puebla de Zaragoza este miércoles:

La probabilidad de precipitaciones para este miércoles en Puebla de Zaragoza es de 90% durante el día y del 69% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 54% en el transcurso del día y del 54% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 25 grados y un mínimo de 12 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera llegarán a un nivel de hasta 12.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Puebla

El clima en Puebla es principalmente templado con diversos grados de humedad, siendo el verano cuando más lluvias se presentan aunque la falta de ellas se explica debido a las altas montañas que impiden el paso a nubes cargadas del Golfo de México.

Por regiones, las sierras de Tehuacán, Nevada, Norte y el Citlaltépetl gozan la mayor parte del año de una temperatura templada; la Mixteca Poblana, la sierra Norte y la Sierra de Quimixtlán tienen un clima cálido; mientras que el valle de Tehuacán y los llanos de San Juan y San Andrés presentan uno seco o semiseco.

En territorio poblano la temperatura anual oscila entre los 11 y 27 grados. A los viajeros se les recomienda visitar este estado a mediados de febrero y hasta principios de mayo, cuando el clima es agradable.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los últimos años la temperatura máxima promedio anual en Puebla ha subido 2.2 grado al pasar de 27.9 grados en 1985 a 30.1 grados en 2020; en tanto, la mínima ha incrementado 1.9 grados, pasando de 13 grados (1985) a 14.9 grados (2020).

En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)
En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)

México reporta incremento en pérdidas de viviendas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Puebla de ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Burritos vegetarianos de arroz y frijoles: la receta fácil, rendidora y saludable

Una opción llena de texturas suaves, sabor casero y ese toque fresco que hace la diferencia en el menú diario

Burritos vegetarianos de arroz y frijoles: la receta fácil, rendidora y saludable

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del martes 21 de abril de 2026

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del martes 21 de abril de 2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: se activa alerta naranja por fuertes lluvias y caída de granizo en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: se activa alerta naranja por fuertes lluvias y caída de granizo en la capital

José Ángel Bichir: rifan joyas para solventar aparatosas cirugías del actor tras caer de un tercer piso

El actor enfrenta múltiples retos económicos y médicos mientras familiares, amigos y colegas suman esfuerzos a través de iniciativas solidarias y mensajes de aliento

José Ángel Bichir: rifan joyas para solventar aparatosas cirugías del actor tras caer de un tercer piso

Observatorio Ciudadano acusa negligencia institucional en feminicidios de Ana Febe y Edith Guadalupe

El OCNF exigió evitar la revictimización de ambas familias

Observatorio Ciudadano acusa negligencia institucional en feminicidios de Ana Febe y Edith Guadalupe
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cártel de Sinaloa en África: detienen en Mozambique a mexicanos y aseguran laboratorio clandestino

Cártel de Sinaloa en África: detienen en Mozambique a mexicanos y aseguran laboratorio clandestino

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

ENTRETENIMIENTO

José Ángel Bichir: rifan joyas para solventar aparatosas cirugías del actor tras caer de un tercer piso

José Ángel Bichir: rifan joyas para solventar aparatosas cirugías del actor tras caer de un tercer piso

Lupita Villalobos habla por primera vez sobre su salida de Supernova Génesis 2026 y su diagnóstico médico: “Se me vino el mundo abajo”

Maxine Woodside afirma que Lucero ya tiene novio a casi tres años de terminar con Michel Kuri: “Está feliz”

Jessica Segura revela si entraría a La Casa de los Famosos México tras la participación de su amiga Mariana Botas

Darren Aronofsky inaugura en Guadalajara ‘Human Nature’, exposición junto a Liqen que le llevó 27 años al cineasta

DEPORTES

Pumas confirma dura baja de cara a la Liguilla del Clausura 2026

Pumas confirma dura baja de cara a la Liguilla del Clausura 2026

Pumas remonta con un 4-2 a Juárez y se afianza el subliderato del Clausura 2026

Edson Álvarez, en duda para el Mundial 2026: situación con el Fenerbahçe enciende las alarmas en el Tri

Martinoli lanza indirecta sobre posible colaboración para narrar la Selección Mexicana en streaming

Panamá anuncia a su último rival de preparación antes del Mundial 2026