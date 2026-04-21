Por qué el licuado de frutos rojos y avena es tendencia en desayunos prácticos y energéticos

Licuado navideño de frutos rojos, plátano y canela, una bebida colorida y cremosa que combina la dulzura de las frutas con el toque cálido y festivo de la canela. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay mañanas que necesitan una buena inyección de energía y sabor. Un licuado de frutos rojos, miel, plátano y avena es la respuesta perfecta: fresco, natural y con ese toque dulce que invita a arrancar el día con ganas. Cada sorbo evoca recuerdos de desayunos en familia, charlas en la mesa y ese aroma a miel que perfuma la cocina.

Esta combinación se popularizó como desayuno en muchos hogares, sobre todo cuando se busca algo práctico, nutritivo y que rinda por varias horas.

Es ideal para quienes tienen poco tiempo, pero no quieren resignar un desayuno sabroso y sano.

Receta de licuado de frutos rojos, miel, plátano y avena

Licuado energizante servido al instante, ideal para la mañana del 1 de enero. (Gemini)

El licuado de frutos rojos, miel, plátano y avena es una bebida espesa y cremosa. Se prepara en licuadora, combinando frutas frescas o congeladas con avena arrollada, un toque de miel y leche (puede ser vegetal). Rápido de hacer y muy saciante.

Tiempo de preparación

Total: 7 minutos

Preparación: 5 minutos

Licuado: 2 minutos

Ingredientes

1 plátano (maduro) 150 g de frutos rojos (pueden ser frescos o congelados: arándanos, frutillas, moras, frambuesas) 2 cucharadas de miel 3 cucharadas de avena arrollada 250 ml de leche (puede ser entera, descremada o vegetal) 4 cubos de hielo (opcional)

Cómo hacer licuado de frutos rojos, miel, plátano y avena, paso a paso

Licuado de frutos rojos con chía, una deliciosa y saludable opción para empezar el día lleno de energía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pelar el plátano y cortarlo en rodajas Colocar el plátano, los frutos rojos, la avena y la miel en la licuadora Agregar la leche y (si se desea) los cubos de hielo. Licuar todo durante 1 a 2 minutos, hasta que la mezcla quede bien cremosa y sin grumos Asegurarse de que la avena esté bien triturada para lograr una textura suave Probar y ajustar la miel si se quiere más dulce Servir en vasos altos. Consumir bien frío para un efecto más refrescante

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Licuado de frutos rojos con chía, una deliciosa y saludable opción para empezar el día lleno de energía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calorías: 210

Grasas: 3 g

Carbohidratos: 46 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Refrigerar en heladera en frasco tapado hasta 12 horas. No se recomienda freezar, ya que la textura cambia y la avena absorbe líquido.