Por qué el licuado de frutos rojos y avena es tendencia en desayunos prácticos y energéticos

Hay mañanas que necesitan una buena inyección de energía y sabor. Un licuado de frutos rojos, miel, plátano y avena es la respuesta perfecta: fresco, natural y con ese toque dulce que invita a arrancar el día con ganas. Cada sorbo evoca recuerdos de desayunos en familia, charlas en la mesa y ese aroma a miel que perfuma la cocina.
Esta combinación se popularizó como desayuno en muchos hogares, sobre todo cuando se busca algo práctico, nutritivo y que rinda por varias horas.
Es ideal para quienes tienen poco tiempo, pero no quieren resignar un desayuno sabroso y sano.
Receta de licuado de frutos rojos, miel, plátano y avena
El licuado de frutos rojos, miel, plátano y avena es una bebida espesa y cremosa. Se prepara en licuadora, combinando frutas frescas o congeladas con avena arrollada, un toque de miel y leche (puede ser vegetal). Rápido de hacer y muy saciante.
Tiempo de preparación
Total: 7 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Licuado: 2 minutos
Ingredientes
- 1 plátano (maduro)
- 150 g de frutos rojos (pueden ser frescos o congelados: arándanos, frutillas, moras, frambuesas)
- 2 cucharadas de miel
- 3 cucharadas de avena arrollada
- 250 ml de leche (puede ser entera, descremada o vegetal)
- 4 cubos de hielo (opcional)
Cómo hacer licuado de frutos rojos, miel, plátano y avena, paso a paso
- Pelar el plátano y cortarlo en rodajas
- Colocar el plátano, los frutos rojos, la avena y la miel en la licuadora
- Agregar la leche y (si se desea) los cubos de hielo.
- Licuar todo durante 1 a 2 minutos, hasta que la mezcla quede bien cremosa y sin grumos
- Asegurarse de que la avena esté bien triturada para lograr una textura suave
- Probar y ajustar la miel si se quiere más dulce
- Servir en vasos altos. Consumir bien frío para un efecto más refrescante
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210
- Grasas: 3 g
- Carbohidratos: 46 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Refrigerar en heladera en frasco tapado hasta 12 horas. No se recomienda freezar, ya que la textura cambia y la avena absorbe líquido.