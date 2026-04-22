México

Licuado de papaya, manzana, avena y miel: fresco y nutritivo para cualquier momento

En solo unos minutos y con ingredientes comunes, esta bebida se posiciona como la opción elegida para refrescarse y sumar nutrientes

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Vaso de licuado de papaya, manzana y avena con miel sobre madera. Papaya cortada, manzana, tarro de miel y tazón de avena visible en el fondo.
La receta de licuado de papaya, manzana, avena y miel es ideal para refrescarse en días calurosos con ingredientes naturales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos días calurosos en que el cuerpo pide algo fresco, nada como un licuado bien frío y natural, lleno de frutas y energía.

Basta imaginar la cremosidad de la papaya combinada con la dulzura de la manzana, el toque rústico de la avena y la suavidad aromática de la miel para antojarse.

En muchos hogares mexicanos, el licuado es parte del desayuno o la merienda, o se toma como opción saludable para refrescarse a cualquier hora. Esta variante con papaya, manzana, avena y miel es una forma sencilla de sumar frutas y fibra sin perder sabor.

Receta de licuado y preparación paso a paso

Primer plano de un vaso de licuado de color naranja-amarillo, cubierto con avena y miel que gotea, y decorado con una rodaja de manzana roja a un lado.
El licuado de frutas aporta fibra, vitaminas y energía, convirtiéndose en una opción saludable para el desayuno o la merienda. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 rodaja grande de papaya (aprox. 200 g)

2. 1 manzana roja o verde

3. 2 cucharadas soperas de avena

4. 1 cucharada sopera de miel

5. 200 ml de leche fría (o agua, para versión vegana)

6. Hielo al gusto (opcional)

Preparación

1. Pela y corta la papaya en cubos, quitando semillas y cáscara

2. Lava bien la manzana y córtala en trozos, dejando la piel para conservar la fibra

3. Coloca la papaya, la manzana, la avena y la miel en la licuadora

4. Agrega la leche fría (o agua) y, si quieres, unos cubos de hielo

5. Licúa todo a velocidad alta hasta lograr una textura cremosa y sin grumos

6. Prueba y ajusta el dulzor si lo prefieres más dulce, agregando un poco más de miel

7. Sirve en vaso alto y consume bien frío para mejor sabor y textura

Consejos técnicos: Usa leche bien fría y hielo para un licuado espeso. Si la avena es muy gruesa, puedes hidratarla 5 minutos en la leche antes de licuar.

Porciones, valor nutricional y conservación

Licuado de papaya, manzana, avena y miel en vaso con guarnición de manzana y avena. Papayas, manzanas y miel visibles en mesa de madera clara.
El consumo habitual de licuado de papaya, manzana, avena y miel ayuda a incorporar más frutas y fibra en la dieta diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta? Rinde 2 vasos grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta? Calorías: 150 kcal Grasas: 2.5 g Carbohidratos: 32 g Proteínas: 3 g Estos valores son aproximados y pueden variar según los ingredientes y la cantidad utilizada.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación? Guárdalo en el refrigerador, en frasco o botella bien tapada, hasta por 24 horas. No se recomienda congelar porque la textura cambia.

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