Licuado de papaya, manzana, avena y miel: fresco y nutritivo para cualquier momento

En esos días calurosos en que el cuerpo pide algo fresco, nada como un licuado bien frío y natural, lleno de frutas y energía.
Basta imaginar la cremosidad de la papaya combinada con la dulzura de la manzana, el toque rústico de la avena y la suavidad aromática de la miel para antojarse.
En muchos hogares mexicanos, el licuado es parte del desayuno o la merienda, o se toma como opción saludable para refrescarse a cualquier hora. Esta variante con papaya, manzana, avena y miel es una forma sencilla de sumar frutas y fibra sin perder sabor.
Receta de licuado y preparación paso a paso
Ingredientes
1 rodaja grande de papaya (aprox. 200 g)
2. 1 manzana roja o verde
3. 2 cucharadas soperas de avena
4. 1 cucharada sopera de miel
5. 200 ml de leche fría (o agua, para versión vegana)
6. Hielo al gusto (opcional)
Preparación
1. Pela y corta la papaya en cubos, quitando semillas y cáscara
2. Lava bien la manzana y córtala en trozos, dejando la piel para conservar la fibra
3. Coloca la papaya, la manzana, la avena y la miel en la licuadora
4. Agrega la leche fría (o agua) y, si quieres, unos cubos de hielo
5. Licúa todo a velocidad alta hasta lograr una textura cremosa y sin grumos
6. Prueba y ajusta el dulzor si lo prefieres más dulce, agregando un poco más de miel
7. Sirve en vaso alto y consume bien frío para mejor sabor y textura
Consejos técnicos: Usa leche bien fría y hielo para un licuado espeso. Si la avena es muy gruesa, puedes hidratarla 5 minutos en la leche antes de licuar.
Porciones, valor nutricional y conservación
¿Cuántas porciones rinde esta receta? Rinde 2 vasos grandes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta? Calorías: 150 kcal Grasas: 2.5 g Carbohidratos: 32 g Proteínas: 3 g Estos valores son aproximados y pueden variar según los ingredientes y la cantidad utilizada.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación? Guárdalo en el refrigerador, en frasco o botella bien tapada, hasta por 24 horas. No se recomienda congelar porque la textura cambia.