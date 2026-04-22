México

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: qué beneficiarios cobran su pago hoy miércoles 22 de abril

Los depósitos se entregan de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario

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Lanzan aviso para beneficiarios de la Beca Benito Juárez y de Jóvenes Escribiendo el Futuro (Foto: Cuartoscuro)
Este miércoles 22 de abril, los beneficiarios seleccionados para recibir los pagos dobles de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro accederán al depósito correspondiente. (Foto: Cuartoscuro)

Este miércoles 22 de abril, los beneficiarios seleccionados para recibir los pagos dobles de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro accederán al depósito correspondiente.

El programa es impulsado por el gobierno de México que se dirige a estudiantes de licenciatura matriculados en instituciones públicas consideradas “prioritarias” dentro del país.

Durante el ciclo escolar vigente, los beneficiarios recibirán un apoyo financiero de 5.800 pesos mexicanos cada dos meses durante los 10 meses que comprende el año lectivo, con excepción de julio y agosto, meses destinados al receso vacacional.

La finalidad esencial de esta beca es impedir el abandono escolar y brindar un soporte económico que les permita a los jóvenes proseguir sus estudios y alcanzar la titulación universitaria.

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¿Qué beneficiarios cobran el pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro hoy miércoles 22 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que cobran el pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro este miércoles 22 de abril son aquellos cuya primera letra de su CURP inicia con la letra R.

  • Lunes 13 de abril: A, B
  • Martes 14 de abril: C
  • Miércoles 15 de abril: D, E, F
  • Jueves 16 de abril: G
  • Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L
  • Lunes 20 de abril: M
  • Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22 de abril: R
  • Jueves 23 de abril: S
  • Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z
Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)
Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)

Pagos dobles e impacto social del programa

Las alumnas y alumnos están recibiendo un pago doble, ya que no pudieron cobrar el depósito pasado que se realizó en el mes de febrero. Este depósito corresponde al bimestre enero-febrero y marzo-abril.

Por otra parte, cabe señalar que más de 40,000 jóvenes han participado en Jóvenes Escribiendo el Futuro, dentro del total de estudiantes apoyados por las Becas para el Bienestar al cierre de 2025. Asimismo, más de ocho millones recibieron la Beca Rita Cetina y otros cuatro millones la Beca Benito Juárez.

Formas de saber si ya llegó el depósito

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de abril del programa, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

  1. Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador. buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  2. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  3. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

La dispersión de la beca continúa para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar. Crédito: X/@BecasBenito

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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