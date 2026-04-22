Revisión del T-MEC debe dar certidumbre, advierte CONCANACO SERVYTUR

T-MEC (Foto: Shutterstock)

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) consideró que la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa una oportunidad clave para fortalecer la integración regional bajo principios de certidumbre y responsabilidad política que impulse la inversión, el empleo y la actividad económica.

Lo anterior se da en el contexto de la visita del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer a México, así como del avance en las conversaciones bilaterales previas a este proceso.

Estas conversaciones abren la puerta a consolidar acuerdos que no solo atiendan la dimensión industrial, sino que también reconozcan el papel estratégico de sectores como el comercio, los servicios, la logística, el turismo y la proveeduría en el funcionamiento cotidiano de la economía nacional.

La organización subrayó que la revisión del acuerdo comercial debe abordarse desde una perspectiva integral de país, en la que se contemplen los distintos componentes que inciden en la competitividad de Norteamérica.

En ese sentido, destacó que su estructura territorial y sectorial permite identificar con precisión los efectos que podrían derivarse de cambios en reglas de origen, aranceles, facilitación comercial y cadenas de suministro.

T-MEC. (Foto: Shutterstock)

Una oportunidad para fortalecer la integración regional

En particular, el organismo resaltó que su red de 52 cámaras en la frontera norte constituye un referente relevante, al mantener una vinculación directa con operaciones transfronterizas y actividades relacionadas con el comercio exterior.

Esta presencia permite dimensionar de manera puntual los retos y oportunidades que enfrentan las empresas en temas como costos, inversión y dinamismo económico.

Más allá de tratarse de una discusión aislada, esta etapa de diálogo puede contribuir a la construcción de acuerdos más sólidos, equilibrados y funcionales para todos los sectores productivos.

“México necesita una revisión del T-MEC que fortalezca la confianza, genere estabilidad y reconozca la aportación de todos los sectores que participan en la economía regional. Desde CONCANACO SERVYTUR vemos este momento como una oportunidad para aportar experiencia territorial, visión empresarial y propuestas que ayuden a consolidar una integración más competitiva y con beneficios compartidos”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de la Confederación.

Asimismo, se planteó que la postura mexicana debe sostenerse en ejes como la certidumbre jurídica, la facilitación comercial, el fortalecimiento de proveedores nacionales y la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas a una estrategia de desarrollo regional.

El objetivo es elevar la competitividad del país sin comprometer la estabilidad de los sectores que sostienen gran parte de la economía interna.