Alimentación para el Bienestar condena violencia de productores de frijol en Zacatecas

FILE PHOTO: Mexico's President Claudia Sheinbaum speaks during a press conference about the wave of violence in Mexico, following the killing of Mexican drug lord Nemesio Oseguera, known as 'El Mencho', in a military operation on Sunday, at Palacio Nacional, in Mexico City, Mexico, February 23, 2026. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) está a cargo de las investigaciones sobre el incendio ocurrido en la bodega de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas.

Sheinbaum precisó que hasta el momento no se ha determinado si el siniestro se originó por la quema de llantas cerca del almacén o si fue intencional, por lo que corresponde a la fiscalía federal llevar a cabo las diligencias necesarias al tratarse de una instalación federal.

El incendio se registró el 21 de abril en los almacenes ubicados en la colonia La Escondida, municipio de Zacatecas, durante una manifestación de productores de frijol encabezados por líderes locales vinculados con actores políticos estatales.

¿Qué pasó en Zacatecas?

Los manifestantes incendiaron llantas para bloquear el acceso y posteriormente prendieron fuego a los inmuebles donde se almacenaban alimentos destinados al Programa de Abasto Rural. La dependencia reportó pérdidas superiores a 6 millones de pesos en mercancía, sin considerar los daños al inmueble y mobiliario, ambos propiedad del Gobierno de México y asegurados. Parte de la bodega compartida con Leche para el Bienestar también resultó afectada.

Las cajas de leche están aseguradas, y la dependencia realizará un recuento de las pérdidas materiales. No se reportaron personas lesionadas ni fallecidas a consecuencia de los hechos.

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