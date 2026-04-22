Es irresponsable afirmar una violación a la soberanía nacional tras fallecimiento de agentes de la CIA en Chihuahua, reclama Colosio Riojas

Es jurídica y políticamente irresponsable concluir que estamos ante una violación a la soberanía nacional sin esclarecer los hechos, aseveró Donaldo Colosio. ((Facebook/Luis Donaldo Colosio Riojas//REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo)

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que el Senado de la República posponga la discusión de temas relevantes para México, para poner en el centro del debate el caso de la gobernadora Maru Campus, de Chihuahua, quien fue llamada a declarar luego del fallecimiento de funcionarios de la CIA en el estado.

Consideró prematuro e irresponsable concluir que se produjo una violación a la soberanía nacional sin que se hayan esclarecido los hechos. “Es jurídica y políticamente irresponsable concluir que estamos ante una violación a la soberanía nacional cuando los propios hechos aún no han sido esclarecidos. Y pretender solventar esa violación a la soberanía nacional violentando la soberanía estatal es, por decir lo menos, incongruente", aseveró el senador.

El Senado no tiene facultades constitucionales

Señaló que citar a una gobernadora con fundamento en una facultad reservada para fiscalizar al Ejecutivo Federal resultó jurídicamente incorrecto y sentó un precedente negativo para la política nacional.

Colosio Riojas consideró que el Senado no tiene facultades constitucionales para llamar a discusión el caso. “La gobernadora de Chihuahua, el Fiscal general de ese estado no le rinden cuentas al Senado”, aseveró.

Enfatizó que no existe una colisión de normas constitucionales ni una interpretación de la Carta Magna que justificara la intervención del Senado en este caso. Aclaró que la gobernadora de Chihuahua y el fiscal estatal rinden cuentas al Congreso local y a la ciudadanía de la entidad, no al Senado de la República, en concordancia con el principio de soberanía estatal.

El senador argumentó que, si se pretendía supervisar la política exterior respecto a la presencia de agentes extranjeros en el país, la comparecencia debía recaer en el Ejecutivo Federal y en las instancias correspondientes, como la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Consejo de Seguridad Nacional.

Las acciones de los agentes extranjeros incluyeron colaboración directa con mandos militares y uso de uniformes oficiales, mientras realizaban intervenciones en territorio mexicano según información obtenida por el periodista. (Captura de pantalla-Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

Cuestiona aplazamiento de discusiones sobre temas de impacto nacional

Detalló que las reformas aplazadas en la discusión prevista en el Senado, incluían la facultad para legislar en materia de inteligencia artificial, la prohibición de la discriminación por edad en el ámbito laboral, el reconocimiento constitucional del derecho de consulta de las personas con discapacidad en asuntos que les conciernen, y la garantía de derechos humanos para connacionales en el extranjero, entre otros temas relevantes.

Durante la sesión, el senador señaló que la Comisión de Puntos Constitucionales, encargada de analizar y dictaminar temas de naturaleza constitucional, abordó un dictamen que no se sustentó en una cuestión constitucional, sino en una motivación política.

Argumentó que el dictamen citó la Ley de Seguridad Nacional, pero subrayó que, en todo caso, correspondía a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional analizar el asunto. Además, urgió a la Cámara de Diputados a avanzar en la constitución de dicha comisión.

Finalmente, el senador criticó que la invitación a la gobernadora de Chihuahua se realizara mediante un punto de acuerdo en el pleno, cuando pudo haberse gestionado directamente, y advirtió que vulnerar la soberanía estatal para defender el federalismo mexicano resultó, en sus palabras, incongruente.