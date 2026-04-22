Protección Civil en CDMX alerta por más lluvias y granizo este miércoles 22 de abril (Cuartoscuro)

Una alerta meteorológica por lluvias intensas y posible caída de granizo se mantiene para la Ciudad de México este miércoles 22 de abril. Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) llevan a cabo la activación del protocolo preventivo ante el incremento en el potencial de tormentas, solicitaron a la población atender las recomendaciones para evitar riesgos por encharcamientos y afectaciones viales.

La alerta responde a la previsión del Servicio Meteorológico Nacional de lluvias y granizo durante la tarde y noche del miércoles en distintas zonas de la capital, así como a la probabilidad de descargas eléctricas y variaciones bruscas de temperatura.

Estos factores podrían provocar inconvenientes en la movilidad urbana, daños en vehículos y riesgos para quienes habitan o transitan por la Ciudad de México.

Pronóstico del Clima en CDMX para el miércoles 22 de abril

(X/ @conagua_clima)

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un ambiente templado a cálido en la capital, con temperaturas de hasta 27°C y mínimas cercanas a 13°C.

Se espera que las lluvias, influenciadas por un canal de baja presión y la humedad proveniente del océano Pacífico, estén acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, sobre todo por la tarde y la noche. El frente frío número 45 dejará efectos residuales antes de retirarse del territorio mexicano, lo que aumentará la inestabilidad en el clima.

¿A qué hora lloverá en la CDMX este 22 de abril y alcaldías afectadas?

Según las estimaciones, las demarcaciones del norte y poniente de la Ciudad de México enfrentan un mayor riesgo de afectaciones por lluvias y acumulación de agua. Alcaldías como Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras reportan frecuentemente encharcamientos o inundaciones durante tormentas.

Entre los puntos críticos identificados están:

Las principales avenidas del circuito vial, como Circuito Interior, Periférico y Paseo de la Reforma

Cruces transitados en Insurgentes Norte y Calzada de Tlalpan

Laderas, colinas y zonas colindantes a barrancas, destacando Cuajimalpa y Álvaro Obregón

Las principales avenidas del circuito vial, como Circuito Interior, Periférico y Paseo de la Reforma

Cruces transitados en Insurgentes Norte y Calzada de Tlalpan

Laderas, colinas y zonas colindantes a barrancas, destacando Cuajimalpa y Álvaro Obregón

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un ambiente templado a cálido en la capital (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Las horas con más posibilidades de lluvias intensas y granizo se ubican entre las 15:00 y las 21:00, tramo donde la movilidad y la seguridad vial podrían verse más comprometidas, sobre todo en la transición de la tarde a la noche.

¿Qué hacer ante la alerta por lluvias y granizo en CDMX?

Las autoridades emiten una serie de medidas de precaución dirigidas a residentes, automovilistas y personas en regiones propensas a inundaciones. Para este miércoles 22 de abril, las recomendaciones incluyen:

Evitar circular durante las horas de mayor lluvia, salvo que sea indispensable

Resguardar documentos importantes dentro de bolsas herméticas

Limpiar y liberar coladeras, azoteas y patios de basura o desechos

Permanecer atentos a los avisos climatológicos oficiales

Conducir a velocidad moderada y encender las luces intermitentes para mayor visibilidad

No atravesar pasos a desnivel o calles inundadas en caso de encharcamiento

Estas acciones buscan reducir daños a viviendas y vehículos, así como proteger la integridad de peatones y conductores. A quienes residen en áreas con antecedentes de inundación se les recomienda tener a la mano insumos básicos, así como rutas alternativas de salida ante una emergencia.